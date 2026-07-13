CIRSA desembarca en Paraguay y adquiere la mayoría de Slots del Sol

El clima de negocios de Paraguay recibe un fuerte respaldo internacional con el desembarco oficial de CIRSA, una de las corporaciones líderes globales en juego y entretenimiento.

La multinacional española anunció la adquisición de una participación mayoritaria en Slots del Sol, el principal operador de casino online y presencial del país, marcando un hito en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) para el sector de servicios digitales y entretenimiento.

La operación incorpora a Paraguay como el undécimo mercado internacional de CIRSA.

Desde la compañía destacaron que la decisión estratégica se fundamenta en la sólida estabilidad macroeconómica del país, así como en la existencia de un marco regulatorio del juego maduro, previsible y transparente fiscalizado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR).

Un imán para la inversión global

El ingreso de CIRSA, compañía bajo el paraguas del fondo global de inversión Blackstone, funciona como un sello de garantía para la comunidad financiera internacional.

Esta transacción demuestra que Paraguay se consolida como un refugio económico seguro en la región, capaz de albergar transacciones corporativas de gran escala y de atraer a los jugadores más importantes del mercado mundial.

Asimismo, la llegada de este gigante tecnológico y de servicios promoverá una modernización acelerada del sector local, elevando los estándares en materia de ciberseguridad, políticas de juego responsable y sistemas avanzados de prevención de lavado de activos.

Sinergia y omnicanalidad

La transacción se estructuró de manera eficiente, financiándose en su totalidad con el flujo de caja disponible de CIRSA.

El modelo de negocio adoptado apuesta por la omnicanalidad, integrando la plataforma digital líder del país (slotsdelsolonline.com) con una sólida infraestructura física que incluye dos casinos tradicionales y dos salas de juego estratégicamente ubicadas en Asunción y Ciudad del Este.

Como parte del acuerdo estratégico, los socios fundadores locales permanecerán en la gestión del negocio.

Esta alianza garantiza una combinación perfecta entre la escala financiera, tecnológica y operativa global de CIRSA, y el profundo conocimiento cultural, operativo y del consumidor paraguayo que Slots del Sol desarrolló a lo largo de más de dos décadas de trayectoria.

Con este movimiento, Paraguay ratifica su posición no solo como un mercado en crecimiento, sino como un destino competitivo de clase mundial listo para los desafíos de la economía digital.

Paraguay atrae a un gigante global

CIRSA es una multinacional líder en juego y ocio y la primera compañía del sector en España.

Cuenta con presencia en 11 países de Europa y Latinoamérica, operando casinos, salas de juego, apuestas deportivas y plataformas de juego online con un enfoque prioritario en la innovación y la sostenibilidad.

Un nuevo capítulo para la industria del juego

Con más de 20 años de trayectoria, Slots del Sol es la marca de referencia en el sector del entretenimiento y casinos en Paraguay, liderando la transición hacia el entorno digital con su plataforma online y manteniendo una presencia física clave en los principales centros urbanos del país.