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Negocios
06 de noviembre de 2026 - 18:23

S&P: Las calificaciones de Paraguay no se verían afectadas de inmediato por el proceso de transición presidencial

Las calificaciones crediticias soberanas de Paraguay se mantienen en BBB-/Estable, dijo hoy Standard & Poor´s
Las calificaciones crediticias soberanas de Paraguay se mantienen en BBB-/Estable, dijo hoy Standard & Poor´s

En un comunicado emitido esta tarde, la agencia calificadora Standard and Poor´s refiere que el proceso actual de transición presidencial en medio del juicio político a Santiago Peña y la crisis por la caída de Ueno bank no tendrían impacto inmediato en la calificación de Paraguay. Advierten que esta crisis puede afectar la confianza y ralentizar la corrección fiscal, pero mantiene proyección de crecimiento.

Por Alicia Bernal
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La agencia calificadora S&P Global Ratings se hizo eco sobre la crisis generada en torno a la caída de Ueno bank y el juicio político al presidente Santiago Peña. En un comunicado la agencia crediticia señaló que el intento de renuncia del 5 de noviembre y el proceso de juicio político en curso contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, no tienen implicaciones inmediatas para las calificaciones crediticias soberanas de Paraguay (BBB-/Estable/A-3), pero tampoco descartó que no la vaya a tener más adelante.

En su informe, S&P refiere que se espera que el vicepresidente Pedro Alliana asuma la presidencia una vez concluido el proceso formal de juicio político, ocupando el cargo hasta agosto de 2028, fecha en la que finaliza el actual mandato gubernamental.

También detalla que el proceso de juicio político presidencial surge tras una creciente presión social y política, desencadenada por la intervención del Banco Central en Ueno Bank, por irregularidades detectadas en una investigación de supervisión y un debilitamiento de su solvencia.

Justamente, S&P hace mención a la actualización de análisis sobre Ueno Bank S.A. que fue rebajado a “D” desde “BB” tras la intervención del Banco Central el pasado 4 de noviembre.

Lea más: Luz verde de S&P en calificación a Paraguay que obtiene segundo grado de inversión

Calificadora reitera gobernanza débil

El presidente del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez (c), habla en la segunda jornada del juicio político por "mal desempeño de sus funciones" contra el presidente Santiago Peña, a raíz de sus vínculos con Ueno bank,
El presidente del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez (c), habla en la segunda jornada del juicio político por "mal desempeño de sus funciones" contra el presidente Santiago Peña, a raíz de sus vínculos con Ueno bank,

En su informe, la calificadora reitera que las puntuaciones realizada de “BBB-” para Paraguay incorporan la visión sobre la evolución de sus instituciones políticas, caracterizadas por mecanismos de control y contrapeso aún limitados y una gobernanza comparativamente débil. No obstante, aclara S&P que existe un amplio consenso respecto a la orientación de la política macroeconómica, lo que se ha traducido en una mayor previsibilidad de las políticas y un fortalecimiento del crecimiento económico.

“En nuestro escenario base, esperamos que la gestión de políticas bajo la administración de Alliana siga siendo pragmática; si bien los acontecimientos recientes podrían afectar la confianza de los inversores a corto plazo, el crecimiento económico debería mantenerse resiliente”, apuntó.

Lea más: Moody’s considera manejable la resolución de Ueno, pero advierte sobre riesgos para ahorristas

Mantienen proyección de crecimiento

Imagen ilustrativa del crecimiento económico.
Imagen ilustrativa del crecimiento económico.

También reitera que la proyección de crecimiento del PIB, pese a la crisis actual, se mantiene en 4,8 % para este año y del 3,5 % para el periodo 2027-2028. “Con la información disponible, no prevemos que estos sucesos deriven en debilidades crediticias generalizadas en el sector bancario paraguayo”, señaló S&P.

Añaden además que esperan que el impacto en la confianza de los depositantes permanezca contenido; ya que aproximadamente el 97 % de los depositantes cuenta con la protección del Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay.

En ese sentido, el documento menciona además que el Congreso ha aprobado mecanismos para acelerar el reembolso de los depósitos cubiertos, proceso que comenzó ayer.

Transición política puede ralentizar la corrección fiscal

Déficit fiscal al noveno mes del año
Déficit fiscal al noveno mes del año

“Prevemos que la transición política podría ralentizar la corrección fiscal; sin embargo, la carga de la deuda debería mantenerse moderada y por debajo de la de la mayoría de sus pares”, expresa el informe de la calificadora.

El documento de S&P detalla que en agosto, Paraguay ya había presentado un nuevo objetivo de corrección fiscal para incluir a ciertos proveedores a quienes se les adeudaban pagos, y pospuso hasta 2028 la meta establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal. “Consideramos que la dinámica política plantea riesgos para la capacidad del Estado de contener el gasto; asimismo, podría surgir un costo fiscal derivado de la atención a los depósitos no cubiertos en Ueno Bank, entre los cuales se incluyen algunos fondos del sector público.

No obstante, en principio, estimamos que cualquier desviación fiscal que supere nuestro escenario base debería ser limitada. Seguiremos monitoreando las repercusiones de este suceso. Veríamos con preocupación una mayor incertidumbre política o una creciente desconfianza en las instituciones que perjudique significativamente las perspectivas de crecimiento y debilite el perfil fiscal, externo o monetario del Estado”, señala finalmente.

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