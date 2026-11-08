Atención al público: nuevos billetes de G 100.000 ya están circulando en comercios y cajeros

Toda una confusión generó en la ciudadanía la circulación anticipada de los nuevos billetes de G. 100.000, incluso, algunas personas los rechazaron pensando que los mismos eran falsos, esto en medio de la incertidumbre financiera en torno al caso de la caída Ueno Bank. Sin embargo, el BCP comunicó el viernes último que se autorizó la circulación de los nuevos billetes, por lo que ya se puede observar en las transacciones de algunos comercios y cajeros.

El Banco Central del Paraguay anticipó la circulación de los nuevos billetes, que en principio estaba previsto para el primer trimestre del 2027, y de acuerdo con la explicación oficial, esto debió a la alta demanda de circulante para poder cumplir con el pago de los anticipos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a los afectados. Son G. 5 billones que el fondo estaría reponiendo a los casi 2 depositantes en los próximos días, cuyo pago del anticipo se inició el pasado viernes 5 y se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

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Los nuevos billetes ya están en cajeros y comercios

Algunos ciudadanos ya reportaron haber recibido los nuevos billetes en transacciones y en cajeros automáticos, lo que en principio generó un poco de dudas y confusión, por la poca difusión en este momento de alta tensión financiera.

Sin embargo, el BCP comunicó y aclaró que las nuevas denominaciones ya están en circulación y son válidas, tienen curso legal en todo el país.

¿Cómo es el nuevo billete de G. 100.000?

El frente del billete presenta los retratos de Agustín Pío Barrios y José Asunción Flores. A la derecha aparece un arpa paraguaya, que forma parte de sus elementos de seguridad.

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El dorso representa la ecorregión Alto Paraná. Incluye al guyra campana y al tajy hũ (árbol nacional de Paraguay), junto con la mariposa identificada como panambi morotĩ.

El billete mide 160 milímetros de largo y 67 milímetros de alto. La cifra principal figura como “100MIL” y tiene relieve en la parte frontal.

En cuanto a la verificación puede empezar por el tacto. El público puede comprobar el relieve de la cifra principal y de los retratos. Los costados tienen marcas para personas con discapacidad visual.

Otro control consiste en observar la marca de agua y el registro perfecto. Este último permite comprobar la coincidencia de las figuras de ambas caras del billete.

Al girarlo, se puede apreciar el movimiento del hilo de seguridad. El arpa también cambia de color por el efecto de una tinta especial, denominada ópticamente variable.

El BCP incluye una advertencia y recuerda que “Producir o circular monedas o billetes falsos constituye delito”.

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¿Los billetes anteriores de G. 100.000 pierden su valor?

Los billetes anteriores mantienen su validez y pueden coexistir con los nuevos. El cambio será gradual, según la explicación que ofreció el tesorero del BCP durante la presentación de octubre.

Por tanto, la nueva versión no obliga a un reemplazo inmediato del dinero que ya está en poder de la ciudadanía. Ambas familias tienen el mismo valor legal y nominal.

¿Qué pasará con los demás billetes del guaraní

La renovación mantiene las seis denominaciones actuales. No elimina ceros ni modifica el valor de la moneda.

En octubre, el BCP informó que las licitaciones para los billetes de G. 100.000, G. 50.000 y G. 5.000 ya estaban adjudicadas. Los procesos para los cortes de G. 20.000, G. 10.000 y G. 2.000 aún estaban pendientes.

La fecha de salida de cada denominación quedaba a cargo del Directorio del BCP, según las existencias de los billetes de la familia anterior.