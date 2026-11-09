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Negocios
09 de noviembre de 2026 - 12:15

Blanca Ceuppens: el liderazgo no se hereda, se ejerce

Blanca Ceuppens, presidenta de Granja Avícola La Blanca.
Blanca Ceuppens, presidenta de Granja Avícola La Blanca.

Con más de tres décadas en la dirección y 14 años en la presidencia, Blanca Ceuppens Talavera conduce Pechugón, que produce más de 126.000 toneladas anuales de carne aviar, emplea directa e indirectamente a más de 3.000 personas y exporta a Rusia, Asia, África y Medio Oriente. El año próximo, la empresa a su cargo cumple 60 años.

Por Noelia Leguizamón
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La empresa la fundaron sus padres, Daniel Ceuppens y Blanca Talavera. El apellido estaba en la puerta; el cargo, en cambio, había que ganárselo. Asumir la presidencia de Granja Avícola La Blanca SA fue –reconoce– uno de los mayores desafíos de su carrera.

Ocupa ese sillón hace 14 años, tras un proceso de sucesión planificado, y suma más de tres décadas participando activamente en la dirección de la compañía. Su apuesta: preservar el legado familiar sin quedarse en él. Profesionalización, modernización tecnológica y nuevos mercados marcan su gestión.

Para Ceuppens, el liderazgo no depende del organigrama. Se demuestra con trabajo constante, responsabilidad y resultados.

Del grano a la mesa global

Pechugón supera hoy las 126.000 toneladas anuales de carne aviar. Garantiza el autoabastecimiento del mercado local y vende a Rusia, Asia, África y Medio Oriente.

“La lógica del negocio es agregar valor a la producción agrícola paraguaya: maíz, soja y, más recientemente, sorgo, convertidos en proteína de alta calidad. Cada kilo exportado es, en definitiva, grano paraguayo con valor agregado”, comparte Ceuppens.

El salto decisivo fue industrial. La compañía adecuó sus plantas a los estándares sanitarios internacionales más exigentes y se convirtió en pionera en la exportación de pollo paraguayo. Para sostener ese nivel reforzó procesos productivos, bioseguridad y formación de equipos.

Lea más: PECHUGON, 60 años produciendo pollos 100% paraguayos

Entre sus unidades operativas y plantas, el grupo genera empleo para más de 3.000 profesionales, técnicos y operarios en distintos puntos del país. Llega a su aniversario 60 con presencia sostenida en el Top of Mind y el Ranking de Marcas.

Incendio, sequía y pandemia

El camino no fue lineal, recuerda Blanca Ceuppens. La empresa atravesó un incendio en su fábrica de elaborados, el cierre de mercados internacionales, el contrabando, la volatilidad de las materias primas, sequías y la pandemia.

¿Qué la sostuvo? “Disciplina, reinversión tecnológica, capacitación y una cultura del trabajo bien hecho”. De cada crisis, Ceuppens extrae la misma lección: previsión, diversificación y flexibilidad para resistir sin sacrificar calidad ni empleo. En este negocio, la resiliencia se mide en toneladas y en puestos de trabajo.

Entre sus logros enumera mantener el liderazgo de la marca en el país, preservar la unidad del directorio, integrar a la tercera generación y llevar la avicultura paraguaya a niveles de competencia internacional.

En un sector donde la genética, la nutrición, la bioseguridad y la tecnología cambian sin pausa, aprender es obligatorio. Esa escuela la tuvo en casa: sus padres siguen siendo su referencia de trabajo y perseverancia.

Lea más: Pechugon expande su sabor al mundo

Techo de cristal

Ceuppens no endulza el diagnóstico. Las mujeres que llegan a la cima empresarial aún enfrentan barreras culturales, sesgos inconscientes y la difícil conciliación entre las exigencias ejecutivas y las responsabilidades familiares.

Blanca, madre de cuatro hijos, define la maternidad como una de las etapas más complejas y gratificantes de su vida. ¿La fórmula del equilibrio? “Organización, prioridades claras y respaldo familiar”.

A las mujeres que aspiran a cargos directivos les recomienda prepararse, confiar en sus capacidades y asumir riesgos con valentía. “Visión estratégica, solvencia técnica, empatía y resiliencia son las cualidades para conducir equipos en escenarios inciertos”.

Su filosofía cabe en una frase forjada en tres décadas de gestión: “El liderazgo no se concede; se ejerce con preparación, perseverancia y compromiso”.

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