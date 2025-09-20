Fundación Ideagro presentó resultados de la Red de Ensayos de Evaluación (REEI) de soja, maíz y sorgo

La REEI es un proyecto creado por la Fundación Ideagro, para responder a las necesidades de información del sector agrícola con respecto a las variedades e híbridos de soja, maíz y sorgo en la región del Chaco paraguayo.

Es un ensayo comparativo multiambiental, cuyo objetivo es evaluar el desempeño productivo de genotipos de los cultivos mencionados, en distintas localidades de la zona, estratégicamente distribuidas.

La información contribuye a la toma de decisiones de los productores, profesionales, empresas semilleras y obtentoras de los materiales evaluados en la Red.

La REEI está abierta a todas las empresas obtentoras o comerciantes de cultivares y fitosanitarios interesadas en la siembra en el territorio chaqueño. La campaña 2024/25 es la cuarta edición de la red de ensayos y se instalaron en 9 localidades la soja y el maíz y en 4 localidades el sorgo granífero y silero. La campaña fue más lluviosa a partir de febrero y marzo, lo que impactó sobre los tres cultivos.

Soja

Participaron ocho empresas, con 16 variedades en total, dos variedades fueron utilizadas como referentes. Las localidades seleccionadas se ubicaron en un radio de 300 km de la oficina de la Fundación Ideagro. El análisis estadístico encontró cuatro niveles de diferencias en rendimiento (kg/ha) entre las 16 variedades.

Maíz

En el cultivo de maíz participaron ocho empresas, con 18 híbridos en total. El análisis estadístico encontró cinco niveles diferentes entre los híbridos que se diferencian de acuerdo a su rendimiento.

Sorgo

En el cultivo de sorgo se evaluaron solo cuatro sitios, a diferencia de los otros cultivos, tomando en cuenta que los pájaros son una amenaza constante. En estos cuatro sitios se tomaron los recaudos necesarios para el control de esta plaga que afecta al cultivo en la región.

En esta campaña participaron siete empresas, con 23 híbridos: 14 graníferos y nueve sileros.

Los resultados de los híbridos graníferos del análisis estadístico determinaron cuatro niveles de diferencias entre los materiales evaluados.

Sorgo granífero y silero

En relación con el sorgo granífero, el rendimiento promedio relativo de los híbridos tuvieron rendimientos superiores al 104%. Mientras que el sorgo silero, en el resultado del análisis estadístico (nueve híbridos), se pudieron observar tres niveles diferentes.