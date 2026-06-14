Exportaciones forestales crecieron 9% en valor impulsadas por productos industrializados

De acuerdo con el boletín suministrado por el Instituto Forestal Nacional (Infona), el sector forestal paraguayo mantiene su dinamismo exportador, impulsado por los productos con valor agregado.

Desglosando el boletín de la institución, se constata una mayor diversificación de la oferta. Los envíos del rubro alcanzaron entre enero y mayo un total de 68.953 toneladas por un valor de US$ 38,08 millones.

Dichas cifras superan las 65.812 toneladas y los US$ 34,68 millones registrados en el mismo periodo del 2025, lo que representa un crecimiento interanual del 4,6% en volumen y del 9% en valor, según los datos oficiales.

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Sumado a eso, se refleja que el comportamiento del sector estuvo impulsado por productos con mayor valor agregado. En ese sentido, la madera contrachapada fue uno de los rubros con mejor desempeño, las exportaciones de ese segmento crecieron 15,5% en volumen, hasta 13.187 toneladas. Mientras que el valor de los productos exportados aumentó 17,7%, alcanzando US$ 11,28 millones.

Mayor participación de productos procesados

Desde el Infona remarcaron que el desempeño del sector muestra un año dinámico, con una estructura exportadora más diversificada y una mayor participación de productos con procesamiento.

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“Esto reafirma el papel estratégico del sector forestal en la economía paraguaya y su contribución al desarrollo sostenible”, indicaron.

No obstante, el carbón vegetal y las briquetas se mantuvieron como el principal rubro exportado del sector. En conjunto, registraron un incremento del 8% en volumen, con 43.079 toneladas enviadas, y un salto del 35% en valor, que ascendió a US$ 19,22 millones.

Otros productos

Otro segmento con aumento fue el de postes, horcones y esquineros, que creció 10,4% en volumen y 48,2% en valor, impulsado por una mayor demanda y mejores precios internacionales.

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En contraste, algunos productos como la madera aserrada, las láminas de madera y las tablillas para parquet registraron caídas en sus niveles de exportación.

Mercados

En total, los envíos del sector alcanzan 32 mercados internacionales, con Estados Unidos y Reino Unido como principales destinos. A estos se suma la reactivación de Siria desde abril, que volvió a registrar operaciones tras su última compra en 2021, lo que refleja, según la institución, en la recuperación de vínculos comerciales y la ampliación de la frontera exportadora.