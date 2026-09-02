Renuncian 30 médicos especialistas y jefes de servicio del Hospital General de Coronel Oviedo

Los profesionales aclararon que seguirán trabajando mientras se procesa administrativamente la renuncia, pero advirtieron sobre una posible profundización de la medida.

La presentación se realizó alrededor de las 10:00 en la Secretaría de la Dirección del hospital. Según explicó el Dr. Julio César Paredes, cirujano general e integrante de la comisión organizativa de la reivindicación médica, la decisión se tomó luego de que la huelga del sector concluyera sin obtener una respuesta del Estado.

“Existe una crisis sanitaria actualmente no compensada por parte del Estado”, sostuvo Paredes, quien señaló que los médicos no querían llegar a esta instancia, pero consideran necesario continuar con la lucha por la reivindicación del sector.

Los profesionales reclaman remuneraciones acordes con la formación, responsabilidad y carga laboral, además de condiciones laborales dignas, estabilidad, desprecarización y mejores condiciones para ejercer la medicina en el sistema público.

Paredes remarcó que el reclamo no es exclusivo del Hospital General de Coronel Oviedo, sino que forma parte de una problemática nacional que afecta a los médicos del sistema público.

Continuarán trabajando

El médico explicó que las renuncias no significan el abandono inmediato de los puestos de trabajo. Los profesionales continuarán cumpliendo sus funciones mientras se desarrolla el proceso administrativo.

Según Paredes, existe un plazo de 10 días para que las renuncias sean aceptadas, mientras la administración deberá buscar mecanismos para garantizar el funcionamiento de los servicios.

El profesional advirtió además que esta medida podría ser una señal previa a una eventual renuncia masiva de médicos asistenciales, si no existe una respuesta concreta a los reclamos.

De acuerdo con Paredes, la mayoría de las jefaturas se plegó a la medida, mientras que algunas áreas no se adhirieron, entre ellas Oncología y Cirugía General, según precisó durante la entrevista.

Paciente viajó casi 100 kilómetros

La incertidumbre también alcanzó a los pacientes. Cándido Ortega, oriundo de Valenzuela, departamento de Cordillera, llegó hasta Coronel Oviedo para una consulta con un traumatólogo especializado en cadera.

El paciente relató que recorrió casi 100 kilómetros y que, pese a encontrarse en el hospital, no sabía si finalmente sería atendido.

“Me van a avisar, a confirmar a las 12; ahí voy a enterarme si va a haber o no médico”, comentó.

Ortega dijo que no tenía otra alternativa más que esperar para saber si podía acceder a la consulta. También señaló que en ocasiones consigue medicamentos básicos en el hospital, pero que otros debe comprarlos porque no hay disponibilidad completa.

Para el paciente, los médicos no son responsables de la situación. “Los médicos creo que no tienen la culpa. Nuestro Gobierno tiene que hacer bien las cosas”, manifestó.

Mientras tanto, la directora del hospital, Dra. Lorena Ocampos, permanece reunida con su equipo médico y administrativo. La institución prepara un informe para remitir al Ministerio de Salud Pública, que deberá analizar la situación y determinar las medidas para garantizar la correcta funcionalidad de los servicios.