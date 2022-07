*****

Ni convenciendo a unos cuantos oficialista$ pudieron salirse con la suya.

*****

Y la guinda de la torta fue la penalización de las omisiones dolosas en las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos. Tantas veces “rectificada” por el “Patrão”, Erico y otros. ¡Otra derrota cartista!

*****

Hablando de Erico... hay que ver si hoy presenta una nueva excusa para evitar participar de la reunión con los miembros de la comisión sobre lavado de dinero.

*****

En Diputados hoy definen si castigan o no al elector que no vota en las elecciones con la suspensión de trámites de documentos personales, siempre y cuando siga sin pagar la multa de G. 49.000. Si no se reunen 41 votos va a quedar firme el castigo.

*****

Es un despropósito exigir al elector que vote con cada escombro que se presenta sin ningún empacho, pese a su frondoso prontuario. Y si no lo hace, castigarle. ¡Lamentable por donde se lo mire!

*****

Pensar que con toda la plata que recauda el IPS ya debería estar al nivel de un hotel de cinco estrellas, con estadía y atención de lujo para pacientes y familiares.

*****

El IPS está en el ojo de la tormenta por todas las irregularidades que saltan a la luz, desde mala praxis, posibles negociados en las licitaciones, maltratos a los asegurados y residentes, y falta de medicamentos. Nos quedamos cortos en la lista.

*****

Los diputados quieren interpelar a Bataglia y ojalá lo hagan. Hay muchas cosas que tiene que explicar a los asegurados.

*****

Con los lotes municipales que se le transfirieron a KachiBachi en perfecta triangulación a través de terceras personas ya puede crear un nuevo municipio en Villa Hayes. ¡Ojalá lo boten como precandidato al Senado!

*****

En la Concertación Nacional opositora sus dirigentes hablan de un gallo paloma satétile. Según él no. ¿Será?