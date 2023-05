******

Se procedió a la votación y los 25 colorados presentes votaron por el rechazo y también “mordieron el anzuelo” tres llano-cartistas. En total 28 diputados optaron por no buscar posibles evidencias que ayuden a esclarecer el asesinato ocurrido el 1 de abril de 2017 en la sede del PLRA cuando se atropelló la Constitución para aprobar la “enmienda mau”. ¿Por qué será?

******

Esta es apenas una muestra médica de cómo estará el nuevo Congreso en el próximo periodo de cinco años, que se inicia el 1 de julio. ¡Dios nos libre!

******

El asesinato de Quintana sigue en la nebulosa para no decir otra cosa. La Fiscalía aún no sabe quién dio la “orden superior”. Ya pasaron seis años y un solo suboficial está procesado, pero no está preso.

******

La visita de Peña al Brasil como presidente electo deja varias lecturas. El Gobierno de Abdo se desentiende de la reunión porque todavía no fue proclamado. O sea, sigue la tirantez. Y si Lula igual le recibe, ¿qué estará buscando de Itaipú y qué el Gobierno de “vamos a estar mejor” puede ofrecer?

******

Ojo que ya están en Paraguay los encargados de extradiciones. Se cortó la dulzura del 30 de abril.

******

Se están alineando los astros y seguramente tendremos noticias en algún momento. Ahí lo que “vamos a estar mejor”... verdaderamente. Algunos ya tendrán que buscar sus galletitas.

******

El Senado puede hoy cometer un “asesinato” financiero si aprueba la equiparación de la jubilación con el salario actual del sector público.

******

Esperemos que posterguen el proyecto o lo envíen bien al fondo del archivo porque de lo contrario seguiremos el camino oscuro y casi sin retorno de países de la región. No hace falta dar ejemplos.

******

Si los colorados aprueban hoy esta decisión, estarán poniéndole también una soga al cuello al gobierno de Santiago Peña, que asume el 15 de agosto.