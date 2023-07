*****

Los cartistas dicen que no habrá sorpresas y que votarán por retirarle la inmunidad ¿Será?

Esperemos que Erico no use la misma estrategia que utilizó el diputado Esteban Samaniego en el periodo pasado, cuando él mismo pidió que le retiren la inmunidad, a sabiendas de que no tenían la mayoría calificada para desaforarlo.

En el Senado todo indica que nuevamente los cartistas intentarán que hoy jure Chaqueñito. Aunque hay colorados que dicen estar en contra. ¿Tendrán los números?

Habrá pelea en la sesión del Senado. Yolanda ya dijo que primero deben notificar a Mbururu antes que jure Chaqueñito. Mientras, el senador preso sufrió un nuevo revés judicial que le impide jurar como senador.

El mimado del Patrón sigue aferrado a la presidencia del JEM. Sin ruborizarse solo atina a decir que en su momento explicará sobre sus millonarias deudas.

Algunos miembros del JEM sienten vergüenza por el papelón que les hace pasar Rivas. No solo porque no sabe leer, sino por sus gustos carísimos y sus embargos por falta de pago de deudas. Un grupo de diputadas pide que renuncie como titular del JEM.

El viceministro de la SET adelantó que analizarán el lujoso nivel de vida del senador. Hay que ver cómo termina este informe, siendo que según dicen y se percibe, el mismo Orué opera a favor de proyectos que hoy impulsan los cartistas.

Al parecer Rivas ya tiene a su reemplazante en la Cámara de Diputados. Ayer una representante del departamento de Concepción intentó dar lectura a su proyecto de resolución.

La Corte ayer se ratificó en que no admitirá a funcionarios públicos que tienen la profesión de abogado en el padrón para la elección de representantes del gremio para integrar el Consejo de la Magistratura.

Quedaron así sin efecto los reclamos de la Asociación de Agentes Fiscales y del Sindicato de Agentes Fiscales, gremios ultrapolitizados que solo buscan ocupar espacios de poder.