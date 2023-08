******

Estamos haciendo un papelón internacional, con grave perjuicio a la educación por culpa del populismo barato del cartismo y sus satélites, que irresponsablemente se encargaron de difundir que la UE busca supuestamente imponer un modelo educativo en Paraguay.

******

Ojalá prime la cordura en la mayoría de los senadores, a fin de que puedan remitir al archivo el proyecto que busca dejar sin financiamiento parte de la educación paraguaya en venganza por los “significativos” castigos.

******

Encima, panchamente los voceros cartistas dicen que negociarán una adenda con la UE. Lo dicen como si esto fuera tan fácil.

******

Evidentemente no leyeron el comunicado de Bruselas y solo se dedican a repetir como loros el recitado que le preparan los dactilógrafos de “Horror Colorado”. La UE hasta advierte que, de confirmarse, repercutirá en las relaciones, desembolsos acordados y futuros proyectos de cooperación.

******

Algo raro está pasando en el comando de la “Casa España”. Todos los días se reúnen para ñandeko coordinar tareas para buscar un país mejor. Lo llamativo es la presencia del abogado de confianza de HacheCé.

******

Nadie quiere soltar prenda, pero a todas luces se nota que el presidente electo va por un lado y el “Patrão” quiere “prenderle fuego a todo”.

******

Hay solo dos caminos: el divorcio de común acuerdo o forzoso. Pero esto depende de los vientos.

******

El gobierno colorado del “Patrão”, más que generar expectativa, en realidad asusta. Ahora lanzan el proyecto de la fusión de IPS con el Ministerio de Salud. Están diseñando entre cuatro paredes un verdadero atropello a los contribuyentes.

******

Solo miran el punto de vista burocrático e ignoran –como siempre lo hacen después de ganar las elecciones– al ciudadano. ¿Por qué no se dedican a aplicar mecanismos internos más estrictos para mejorar la atención, combatir la falta de medicamentos, etc.? Esos son los temas importantes. El país no es una entidad financiera y tampoco una estancia.