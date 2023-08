******

Hasta ahora el senador investigado por “A Ultranza Py” le ha hecho pito catalán a Santi y se sigue burlando de la justicia y la ciudadanía, chicaneando su proceso penal, mientras sigue ocupando una banca.

******

Tampoco hace muy creíble la promesa de combate a la corrupción, teniendo como “asesor” a José Alberto Alderete, que posee un nefasto prontuario, o a Silvio “Beto” Ovelar, gran referente cuando se habla de hacer un “trato apu’a”.

******

No hay que olvidar que apenas en el pasado gobierno Alderete tuvo que salir pitando de Itaipú tras el escándalo del “acta entreguista” y del “enojo” se pasó al cartismo.

******

El que sí se mostró firme fue el fiscal general, Emiliano Rolón, que ratificó que al menos en la Fiscalía se acabó esa época en la que fiscales iban al Palacio o Mburuvicha Róga a “recibir instrucciones”.

******

En este caso no estaría demás incluir cierta residencia sobre la Avda. España, desde donde se sospecha salían más que “instrucciones” y de cuyo quincho son hasta ahora habitués Santi, Alliana, Beto y otros varios del primer anillo.

******

Rolón evidentemente no citó a “Sandrita”, pero falta no hizo. Si da leche, dice “mu”, tiene cuatro patas y manchas (sobre todo en su gestión), perro no es...

******

Habrá que ver esta semana con qué discurso amanecen los cartistas respecto a la donación de la Unión Europea, luego de que “CachiBachi” ya empezara a dejar atrás la bravuconería y empezara a hablar simplemente de un “impasse” con la UE.

******

Evidentemente, ahora recién “se dan cuenta” que hicieron campaña con un tema que les terminó explotando en las manos, mientras sigue en riesgo el financiamiento para la merienda escolar de los niños.

******

“Bachi” ya empezó a ensayar a tragar sapos luego de que entre sus correlí no cayera bien la idea de echar funcionarios para cubrir el déficit de educación. Peor aún cuando saltó a la luz que varios de su equipo están colgados del Estado.

******

En su visita al Chaco, el presidente Santi Peña realizó unas cuestionadas declaraciones minimizando la problemática ambiental. Rara su postura, ya que si por algo se destaca el inicio de su gobierno es por “reciclar” cuanto funcionarios del gobierno de Horacio Cartes pudo...

******

Hablando de reciclar y de viejas prácticas, no hace ni una semana que asumió el nuevo gobierno y en Chile ya reportan la incautación de megacargas de cigarrillos paraguayos... aún no empezamos “a estar mejor”, pero por lo menos algunos “rubros” ya volvieron a despegar. Parece un “déja vu” de hace unos diez años.

******

Tremendo el caso de secuestro exprés en Luque, y vaya “sorpresa”, resulta que los involucrados son todos policías... o no tanto, ya que varios de ellos ya contaban con denuncias previas, pero, sin embargo, seguían con el uniforme.

******

Ya el año pasado el clan Acevedo acusó directamente a uno de los jefes policiales, ahora involucrado en el caso de Luque, de ser “recaudador” cuando cumplía funciones en el departamento de Amambay. Aparentemente nada se hizo al respecto hasta ahora...