Por eso, suponemos, varios de ellos exigieron los nombres de los periodistas que escribieron artículos que disgustaron al “patrón”. Exigieron estos datos y dejan en evidencia que se aplazaron en la clase de Derecho Constitucional de la facultad nacional, privada o de “garaje” a la fueron.

Buen momento para que el JEM recuerde que nunca investigó a todos los fiscales que votaron en las internas partidarias violando las leyes vigentes.

También hay fiscales que luchan contra los corruptos. Sin embargo, estos ven cómo sus imputados se van a jugar fútbol en Mburuvicha Róga, donde horas después los políticos se reúnen con el fiscal general del Estado (el jefe de los agentes) y el presidente de la Corte para hablar de la lucha contra la corrupción. Japoína.

Flor de barrida hizo el cartismo de todos los cupos abdistas en consulados y embajadas. Incluso rajaron a una de las hijas de uno de los senadores. Creyeron que con dar su voto a “Trato Apu’a” para la presidencia del Senado ya estaba todo arreglado.

Por eso hoy los líderes de las bancadas coloradas van a sentar postura sobre la destitución masiva, supuestamente también por el tema de la Hidrovía, pero se sabe que es por los cupos. Parece que no les sirvió de mucho dividirse y dar su voto a “Trato Apu’a”.

Faltan pocos días para que ReNecho pueda disfrutar de los ingresos municipales que generará el estacionamiento tarifado en Asunción.

Seguro que usará ese dinero para aumentar los bacheos, hacer o reparar alcantarillados, la recolección de basura. De ninguna manera usará esos caudales para contratar más operadores. Plop.

En estos días es el aniversario de Mariano Roque Alonso y aparentemente la ciudad no tiene problemas ni baches ya que casi todo el país vio que su intendenta estaba más preocupada por echar a Alegre en la Convención del PLRA antes que resolver los reclamos de su ciudadanía.

Esta noche hay manifestación en Ñemby en repudio a la presunta corrupción en la Intendencia. Sin embargo, todos saben que si el jefe municipal tiene la bendición del “quincho” del Poder, que gobierna desde la Avda. España, la Cámara de Diputados nunca aprobará la intervención.

En estos días también se allana la eliminación de la Secretaría Nacional Anticorrupción, otra entidad que hizo enojar al “patrón”. Menos mal que Gafilat tiene vigilado al país porque seguro también mandaba eliminar la Seprelad.

La situación del IPS es catastrófica y los asegurados parecieran resignados a ver cómo se derrumba lentamente. No hay medicamentos, no hay turnos, no hay doctores. Las licitaciones están amañadas y tiene exceso de funcionarios planilleros. ¡Lamentable!

Son muy afortunados los que se pueden jubilar ahora, porque miles ven cómo aportan para una pensión que nunca van a tener cuando el gobierno del “Vamos a estar mejor” salga a pagar deudas a proveedoras y cajas jubilatorias deficitarias con ese dinero. ¿Qué esperan para abrir investigaciones?

Cuando los cartistas reciben un cargo siempre agradecen al gobierno de “Santiago Peña y Pedro Alliana”, a veces incluso hacen más énfasis en el vice. ¿Será que es un recordatorio de que en cualquier momento pueden rajar al titular si se pone rebelde con la lapicera y poner al suplente por orden del patrón?