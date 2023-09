******

El lapidario informe revela también la carga de combustibles en vehículos en desuso y el empleo discrecional de litros y litros por millones de guaraníes.

******

Con razón Bataglia se negaba a proveer la documentación a la Contraloría bajo la excusa de que se tenían que llevar los papeles en decenas de camiones. Hasta que se tuvo que recurrir a la Justicia y se logró finalmente. Ahora ya podemos imaginarnos la causa real de la negativa.

******

La Fiscalía de Emiliano Rolón ya no puede perder mucho tiempo en este tema. Se impone la apertura de una investigación y de taquito hay motivos para la imputación y el recupero de los billetes y los bienes.

******

Mientras haya impunidad seguirán estos despilfarros y los trabajadores, jubilados y familiares proseguirán su calvario.

******

Ayer, “Trato Apu’a” se hizo del desentendido cuando le preguntaron sobre las irregularidades que detectó la Contraloría en IPS. Claro, este tema no le interesa mucho porque no está obligado a aportar al ente. Ergo, no sufre las consecuencias.

******

Este tipo de temas deben ser tratados en la ñembo cumbre de poderes si realmente buscan un resultado importante. Pero si es para la foto nomás o hacer un “apriete” al fiscal, entonces no vale la pena.

******

“La prensa amiga” no dijo naaaaada sobre el violento “giro” de la política exterior paraguaya. Tras el papelón internacional del “Gobierno de vamos a estar mejor” al anunciar que se suspendió el cobro del peaje, parece que le retiraron el apoyo a Massa y se inclinan hacia Milei.

******

Como todos los años, oficialmente comienza la pulseada entre el Gobierno y el Congreso sobre el estudio del proyecto de Presupuesto, ahora en la versión 2024. El nuevo ministro de Hacienda dice que no hay plata, pero a los legisladores cíclicamente “se les ablanda” el corazón en estos tiempos.

******

Veremos si termina como siempre, con despilfarros y más privilegios para el sector público que más grita o votos tiene.