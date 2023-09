******

No obstante, fueron vistos por la Vicepresidencia, donde le comunicaron a Alliana la trascendental decisión que adoptaron porque quieren “estar mejor”.

******

En filas de Fuerza Republicana admiten que es tentadora la oferta de biene$tar que se ofrece desde la otra costa. Por ahora FR se mantiene con 13 legisladores. Veremos hasta cuándo.

******

KachiBachi se escandaliza porque –según él– los legisladores opositores cuestionan los US$ 43 millones que se gastaron para el Censo 2022 y no dicen nada del IPS. ¡Aleluya! Por fin un colorado criticando un mal manejo en la previsional. Esas cosas no ocurrían.

******

Si tanto está preocupado KachiBachi por el futuro del IPS, debería opinar también sobre los dos consejeros que acaba de nombrar Santiago Peña: José Jara Rojas y Víctor Insfrán, ambos con preocupantes antecedentes.

******

Lo único que falta que diga es que representan una garantía para el futuro del IPS. Pero sabemos que no dirá nada y defenderá a los consejeros, no así a los asegurados, jubilados y familiares.

******

Está más que claro que en este gobierno colorado tampoco “vamos a viajar mejor”. Sin asco, un sector de los transportistas del área metropolitana les está sometiendo de vuelta a los ciudadanos de a pie a una humillación: las horribles reguladas.

******

Suponemos que Peña se habrá enterado de este chantaje. De ser así, ignoró lo que sufre aquí la gente o dio una orden desde New York, New York y ningún subordinado le hizo caso. Ambas cosas son graves.

******

¿Nenecho sigue siendo intendente de Asunción o gobiernan la ciudad los “zorros grises”? Abundan las denuncias contra estos funcionarios que se creen dueño de las calles y el intendente cartista ignora.

******

Es imposible de creer que Rubén González Chaves siga libre como si nada, estando ya condenado. Es más, tiene incluso hasta poder político como concejal de Luque. ¡Qué generoso es el Paraguay!