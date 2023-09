******

La misma suerte no tuvieron Ulises Quintana, Miguel Cuevas, Justo Cárdenas, Efraín Alegre y otros. Pero Erico logró que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Emiliano Rolón, le permitiera que guarde reclusión en su domicilio. Aquí se aplica la frase: ¡Para qué somos lo que somos, si no vamos a hacer...!

******

Evidentemente el fiscal Néstor Coronel fue a comunicar al despacho del juez Gustavo Amarilla la nueva postura del Ministerio Público. Muy raro todo porque los fiscales que firmaron la imputación, Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, solicitaron la prisión.

******

El argumento gua’u es que pasaron cuatro meses. ¿Qué cambió del Código Penal en ese tiempo? Hubo sí cambio de Gobierno y de fiscales. ¿Será que eso influyó?

******

Uno de los abogados de Erico incluso felicitó al fiscal que le permitió el arresto domiciliario.

******

Queda también en la nebulosa qué pasó con el avión. ¿Quién realmente lo compró?

******

El ministro Riera se anda jactando de “sus logros” en la lucha contra la delincuencia. Según él, está goleando. Sin embargo, en la madrugada de ayer le entró un gol de mediacancha con el asalto a un nuevo cajero en el pleno eje corporativo de la ciudad.

******

Prosigue el calvario de los asegurados, jubilados y familiares del IPS. Si no anda el call center, no hay atención médica. Si no hay atención, no hay medicamentos ni saludo. Pero sí te descuentan obligatoriamente cada mes.

******

Y hablando de salud, cuentan los que saben que hay médicos residentes en la previsional que tienen unas sobrecargas laborales y descuentos en el salario, que tiran por tierra el ánimo de cualquier trabajador.

******

El Gobierno prometió 20.000 casas por año pero en el Presupuesto del Ministerio de la Vivienda solo presupuestan 5.590 por mes. ¿A quién creerle? ¿Al discurso de Peña o al proyecto que se remitió al Congreso? Los jefes de Estado hablan a través de sus presupuestos. Si privilegia el subsidio al transporte y no a viviendas, entonces ya sabemos quiénes van a estar mejor.