Rápidamente sus trolls y satélites recibieron la orden superior de intentar instalar –inútilmente– que se trataba de una fake news o noticia falsa.

Uno de ellos fue “Trato Apu’a” angá. Según él estamos en la “era del fake” y que la prensa nomás busca romper el “matrimonio” entre Santi Peña y HacheCé. Argumento ya archi repetido y de poco sustento, sacado incluso de algún folletito.

Super playa fue la defensa de Ovelar, que en otras entrevistas cita autores de renombre internacional. Esta vez no pudo parafrasearle a nadie. Tampoco se animó a criticarle con fuerza al Gobierno de EE.UU.

Los diputados cartistas y satélites no aparecieron ayer en la sesión ordinaria para evitar que los opositores al “Patrão” se explayen con ganas sobre el plan estadounidense. ¿A qué le temen: al debate? Entonces, ¿dónde está el espíritu democrático?

Si es un “fake news”, ¿dónde está el problema?

Una vez más el imputado senador colorado cartista Erico Galeano le hizo pito catalán a la Justicia. “Peleó” gua’u para que le otorguen arresto domiciliario –con ayuda de la Fiscalía– y para que asista a las sesiones los días miércoles.

¿Qué pasó ayer? El ciudadano no apareció. Queda más que claro para qué busca una banca.

Según Peña, el encargado en su gobierno de combatir la pobreza es Tadeo Rojas. Estamos en el horno. Repartiendo ayudas sociales nadie sale del pozo y menos con el exdiputado a la cabeza.

Ayer en el Senado KachiBachi, los cartistas y satélites le “fumaron en pipa” a la gente y al Gobierno. Aprobaron la desafectación de un inmueble del Ministerio de Defensa ubicado a orillas del río Paraguay para sus actuales ocupantes.

¿Quiénes son esos actuales ocupantes? En el expediente no estaba a la vista. Cuentan los que saben que no son campesinos “sin tierras” de Pdte. Hayes, muy por el contrario. La fracción rondaría los US$ 15 millones y sospechosamente el Ministerio de Defensa no dijo nada. ¿Vetará Peña este proyecto?