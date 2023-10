******

Ni la pelota más grande puede esconder el atropello que hicieron con las tierras de todos los paraguayos.

******

“KachiBachi” no será rajado del Senado simplemente porque no hay votos suficientes –o sea por impunidad legislativa de la mayoría colorada y falsos opositores–. Argumentos sobran... un personaje como este es tremendamente peligroso para el país. O si no que lo digan los socios de una cooperativa.

******

Lo peor es que sigue contando con el respaldo político del “Patrão”. Como mínimo le hubiesen retirado el liderazgo de la bancada cartista. Pero sigue campante. Eso significa que se ríen del Estado de Derecho. ¿Qué opinará Santi Peña de todo esto?

******

Lo preocupante es que la Justicia y la Fiscalía de Emiliano Rolón apenas se mueven. Mientras pasa el tiempo se va enfriando el tema. Parece que eso es lo que buscan. ¿Para qué entonces se hizo la famosa Cumbre de Poderes para combatir la corrupción?¿O se reunieron para otra cosa?

******

Lo del titular del Congreso, “Beto” Ovelar, es grave: asegura que la Justicia no le hará nada a su correligionario “Bachi”. ¿Cómo él sabe? ¿Se imagina porque el Partido Colorado está en función de gobierno o ya hubo algún acuerdo tipo “Trato Apu’a” para extenderle la alfombra de la impunidad?

******

El diputado cartista Yamil Esgaib fue suspendido por 30 días sin goce de sueldo por amenazar con golpear físicamente a la senadora Celeste Amarilla (PLRA) y agredir verbalmente a varias mujeres.

******

Llamativamente tiene ganas de golpear a colegas opositoras y repite un discurso-libreto que alguien le preparó. Además, “Gargamel” repudia selectivamente los hechos de corrupción. No se acuerda, por ejemplo, de los despojos de tierras, del “doleiro de los doleiros”, el “metrobús”. De paso, le esperan por el Club Guaraní.

******

Peña se reunió ayer con representantes gua’u de “sectores sociales”. Sospechosamente la Presidencia de la República no dio a conocer quiénes son y a qué grupos pertenecen. Queda la duda.