Lo curioso –para no decir otra cosa– es que no se sabe cuántos serán los beneficiarios gua’u, pero sí el monto de nuestros impuestos que quieren regalarles.

En este proyecto los beneficiados son: el proyectista que quedará como el ídolo con plata ajena y el grupito que se embolsará el dinero.

De los creadores de la “comepapeles”, “comefonacide”, “comegalletas”, ya está en cartelera el “cometierras”. Una apasionante cinta que tiene giros insospechados. Tanto es así que su propio impulsor termina pidiendo el rechazo.

La película, que es del género “terror”, se sitúa ahora en la Cámara de Diputados. Y la pregunta es: ¿Los legisladores aceptarán el veto del Presidente? Y si se ratifican, ¿qué pasará? Ni Stranger Things tendrá un final como este.

Una vergüenza la Itaipú de “Lucho” y compañía. Por venganza política dejan en la calle a 187 funcionarios que concursaron para ocupar cargos. Encima, ensayan excusas y motivos que no tienen pies ni cabeza.

¿Por qué no se atreven a echar a los políticos, familiares y amigos que entraron por la ventana en las binacionales? No se animan. Entonces, no hay motivos para pensar que “vamos a estar mejor” como nos quieren hacer creer.

Mientras los jóvenes desvinculados protestan –y con razón–, los “hurreros” de “Lucho” ya “están mejor” en la binacional. ¡Siga el baile, siga el baileeee!

El Gobierno cartista no puede ni controlar a los presos de Tacumbú y después repiten todos los días a boca llena que la culpa tiene el gobierno anterior.

La ministra de Obras fue a ver la construcción de nuevas cárceles y no le gustó parece. ¡Qué lástima que no tuvo ese mismo espíritu crítico con el metrobús!

Gobierno que asume promete agua para los pobladores del Chaco. Ahora ya otra vez están lanzando un nuevo plan. El último nos costó a todos US$ 130 millones... y ni una gota.