******

De todos los costados cuestionaron su descabellada iniciativa y aún así no quiere echarse para atrás. ¡Qué caradura! Y esta clase de personaje elige el “Patrão” para su líder de bancada en el Congreso.

******

Si dependemos de los sospechosos proyectos de ley de “KachiBachi”, nunca estaremos mejor. Al contrario. Nos iremos cada vez más a la cuneta.

******

Hoy se le puede dar el tiro de gracia al proyecto de ley de despojo de las tierras públicas de Remansito. Diputados debe aceptar el veto del Ejecutivo y punto. Acto seguido, a recuperar los bienes de los 14 “invasores vip” que se resisten a salir.

******

Ayer a duras penas el encuentrista Fernando Camacho, privilegiado funcionario de Itaipú desde la época de Lugo, entregó las llaves de la casa. ¿Cómo un presidente de un partido político, que trabaja en una binacional, es capaz de ingresar de prepo a un inmueble ajeno? Ojalá no quede impune.

******

Hoy promete ser un “día caluroso” y no estamos hablando precisamente del clima.

******

En Colombia prosigue el juicio sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci y deben declarar los hermanos Pérez Hoyos. Posiblemente revelen el nombre de quién le contrató para asesinar al agente. ¿Qué nombre o nombres “cantarán”?, ¿de qué nacionalidad? Todo un misterio.

******

A las 10:30 hora paraguaya se inicia la audiencia. Se puede venir un “terremoto político”.

******

El senador cartista Hernán Rivas ya no tiene más vergüenza. Se niega a exhibir su título de abogado, lo que significa que no posee. De lo contrario, no se entiende.

******

Se aferra a afirmar que es abogado porque eso le permite ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en representación del Senado. Evidentemente tiene una hoja de ruta que cumplir.

******

Mientras tanto su padre, intendente de Tomás Romero Pereira, es denunciado por ediles de ANR.