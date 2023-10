******

Ni un diputado cartista se animó a defenderle a su correligionario. ¡Menos mal!

******

Esperemos que de una vez por todas le retiren el liderazgo de la bancada cartista y ya no presente proyectos de ley que comprometan siempre las finanzas públicas o rayen la ilegalidad.

******

Pese a dos derrotas en una sola semana, sigue haciendo “ruido” en sus redes sociales. Para intentar desviar la atención, ahora insiste con el tratamiento de la transformación educativa.

******

Otro personaje cartista que ya no tiene vergüenza y hasta el momento goza de impunidad es el senador Hernán Rivas. Hasta ahora no presenta su título de abogado, lo que nos hace pensar que no tiene.

******

En su “universidad” el “triple doctor” intentó justificar –obviamente– la legalidad de la expedición de su cartón pero las dudas siguen. ¿Juró alguna vez en la Corte?, ¿tiene matrícula?, ¿qué número es? son algunas de las preguntas que el cuestionado senador cartista hasta el momento no responde.

******

Algo se trae entre manos o alguien le dice que no abandone el cargo. Ojo que el Jurado es el “garrote político” para jueces y fiscales que se “portan mal”.

******

Lo llamativo es que la Fiscalía no se pronuncia al respecto. ¿Será que ya se enteró o están muy ocupados en los comisionamientos? Tampoco la Asociación de Fiscales. Después de la condecoración que le dieron a la Quiñónez, se llamaron a silencio.

******

El Gobierno de “Vamos a estar mejor” aún no puede brindar una explicación racional sobre la desvinculación de 187 jóvenes que ingresaron a Itaipú por concurso. Tampoco se animan a justificar la cantidad de cuates y correligionarios que entraron como colectivo lleno. Ellos sí “ya están mejor”.

******

Cuentan los que saben que el “Patrão” ocupó el palco de honor del Defensores, que estaba preparado para Santi. Los del REP quedaron en off side porque le estaban aguardando al jefe de Estado en ese sitio, pero Peña prefirió ubicarse en otro lugar con la Primera Dama. Dicen que le recomendaron no aparecer en público con HC.