Uno de los voceros de “Horror Colorado”, Derlis Maidana, intentó justificar la postura de su equipo político, pero no le convence a nadie. Dijo que el hecho es del periodo anterior y que no hay sentencia firme y ejecutoriada y bla, bla, bla.

Tendrían que ser más honestos con la ciudadanía y explicar que aplican la teoría stronista: para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley. Y opa la pleito.

Conste que la senadora liberal Celeste Amarilla se puede agarrar de este argumento: no hay sentencia firme ni ejecutoriada, por tanto no le pueden sacar como pretenden ahora los cartistas por orden del “Patrão”.

Santi Pet no dice nada al respecto. No baja líneas, se refugia en el silencio. Tal vez porque no tiene opinión formada o su “Patrão” le prohíbe sentar postura. Si así se va a manejar, estamos en serios problemas.

El Gobierno del “Patrão” quiere echarle mano a toda costa a la plata de los jubilados del país, especialmente del IPS. Ayer convocaron a diferentes organizaciones para persuadirles de que apoyen modificaciones de la carta orgánica y solo asistieron dos.

Con este tipo de encuentros buscan “ablandar” las posturas firmes de varios referentes del gremio de jubilados. A este paso, están a punto de rifar la plata de los asegurados, jubilados y familiares, y destrozar el presente y el futuro de varias décadas de aporte.

Ojo con San Ber. El jueves 7 de diciembre se va a armar un reverendo sarambi en la ruta PYO2 y en el trayecto que une Luque con la Villa Veraniega porque se unirán dos eventos: un concierto en el Anfiteatro José Asunción Flores y la festividad de Caacupé.

¿La Policía Nacional y la Patrulla Caminera sabían de esto? ¿Qué opinan? Avisamos a tiempo.

¿Por qué será que una camarista no se inhibió aún de la demanda laboral contra su excompañero de tenis? Hasta ahora, mira para el costado.