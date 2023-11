*********

Los sufridos trabajadores no solo pierden horas esperando una chatarra que nunca llega, sino que ínterin hasta podrían perder la vida en manos de los motochorros que se adueñan de las calles.

*********

Antes que dar solución a la ola de inseguridad el otrora “quema libros” devenido en ministro del Interior dijo que se está “perdiendo la batalla” con los delincuentes. Con razón Santi Pet fue al Vaticano para pedir algún milagrito que haga desaparecer a los delincuentes.

*********

Mientras los asaltos se multiplican, las que sí desaparecen son las instituciones educativas en donde supuestamente “se formó” el senador cartista “Chagracia”. Al igual que su universidad, el colegio en donde obtuvo su título de “bachiller” ya no existe.

*********

El expresidente del JEM no tuvo compañeros y no hay registros de sus exprofesores, algo muy raro. Al paso que va no es seguro tampoco que haya pasado por la primaria este honorable “abogado”.

*********

Se comenta que el cartista Gargamel presentó un proyecto de ley para “premiar” a los que roban al erario público y reducirles la condena si devuelven el dinero. Así buscan luchar contra la corrupción. ¿Qué tal?

*********

Dicen por los pasillos que Gargamel ya está abriendo el paraguas por si algún parlamentario caiga en desgracia, se arrepienta y sea premiado.

*********

Mientras, la Cooperativa Capiatá le perdió la paciencia a Erico y busca cobrarle el suculento crédito de G. 10.000 millones que le adjudicó.

*********

El senador “doble fueros” al parecer comenzó a verse en negras desde que estalló A Ultranza Py y ya no accede a los verde$ para honrar sus deudas.

*********

Comentan que el senador moroso tiene varios padrinos. Uno de ellos sería KachiBachi conocido por dejar también un feroz clavo de G. 1.000 millones en otra entidad cooperativa golpeada por A Ultranza.

*********

Además, el mandamás interino del Incoop estaría intermediando por salvar al senador “doble fueros” caído en desgracia. La principal promesa es que en dos meses podrá juntar toda la plata. ¿Será?

*********

Otro que está recibiendo algún ayudomí es el intendente “churro campaña” de Caapucú. Las múltiples denuncias de corrupción son llamativamente “retenidas” en la Contraloría, para que nadie lo moleste. ¡Algún padrino “poguasu” tendrá este cartista!

*********

Hablando de “salvataje” la propuesta de los “ricachones liberales” fue ninguneada por muchos referentes del PLRA. Es que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, dicen.

*********

Los verdaderos liberales pretenden “refundar” el partido y no “refundirlo” para lo cual buscan darle una patada a varios parlamentarios, quienes antes que defender la bandera del PLRA van a besar el anillo al “Patrão” en busca de algún benefi$io.

*********

Las lluvias en el Chaco son bienvenidas, pero no la carga nauseabunda de chura enviada en bolsas de arpillera por el otrora asaditero y ahora senador, como “ayuda” a los estudiantes de un internado educativo.

*********

Que rápido al tiktoker se le olvidó las necesidades de su departamento y ahora desde su curul arroja carroña en descomposición tratando como buitres a los sufridos chaqueños a quienes prometió ayudar una vez en el Parlamento. ¡Vergonzoso!