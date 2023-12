******

Había sido que el hijo de “Trato Apu’a” está desde marzo pasado como contratado en Diputados. ¿No puede conseguir por sus propios medios un empleo? ¿Sí o sí tienen que “chupar” el presupuesto público?

Los diputados colorados cartistas Germán Solinger y Benjamín Cantero, por ejemplo, ubicaron a sus esposas también en la Cámara Baja, cuyo presidente es Raúl Latorre (ANR, HC).

Ni hablemos de binacionales y otras instituciones. Y así se va despilfarrando el dinero. Todo bien con la Ley de Superintendencia que busca evitar un descalabro financiero en el país como dice Santi Pet, pero también debería aplicar otras recetas como calidad del gasto público, racionalización de los recursos, etc.

Tal vez no quiere entrar en el terreno del achicamiento del Estado porque a algún familiar o recomendado de algún político dejará en la calle. Eso representará pirevai y pérdida de votos.

Fue muy elogiada la decisión del Gobierno de poner orden en Tacumbú. Hasta la oposición felicitó. Lástima que minutos después “Yryvu Barchain” se encargó de meter un gol en contra al hacer un discurso de odio contra quienes le criticaron, bla, bla, bla.

Todos los presos estaban sin remera y con anatómico, a excepción de uno: Ramón González Daher, quien lucía ropa deportiva. Es más, se le permitió salir de la cárcel con una bolsita. ¿Qué será?

Como era de esperar “KachiBachi” sacó pecho de la intervención policial-militar en la penitenciaría. A tal punto que prepara un proyecto de declaración para felicitarle al jefe de Estado.

Podría incluir también una felicitación al tribunal integrado por tres valientes e inteligentes mujeres como Claudia Criscioni, Elsa García y Cándida Fleitas, que condenaron a “Ñoño” Núñez.

El que no le conoce a “KachiBachi” le va a creer. Dijo que el narcotráfico creció en el gobierno anterior y que algunos legisladores se jactaban de poner directores. No dio nombres, tal vez para no mencionar a su colega Hernán David Rivas, abogado, ndajeko...