******

El cartista dice que el estacionamiento tarifado no es su problema. ¿Cómo que no es su problema? ¿Acaso porque tiene estacionamiento gratis y seguro en el palacete municipal ya deja de atender las necesidades de los asuncenos? Eso no dijo en su campaña electoral.

******

Ayer estaba nerviosito este chico porque le está saliendo el tiro por la culata el tema Parxin. Parece que tomó un cursillo de verano con “KachiBachi” porque se mostró agresivo verbalmente.

******

No están recaudando –por lo visto– como tenían presupuestado los encargados del estacionamiento tarifado y ese sería uno de los motivos del enojo.

******

A “Re-Necho” le tiemblan las manos para romper el contrato con Parxin. Por lo visto tiene que consultar con su “Patrón” para tomar esa decisión. Solo, no se anima porque le queda grande el cargo.

******

Mientras destila argelería, el intendente cartista no mueve un dedo para combatir el dengue mediante una mejor recolección de basura, limpieza de paseos centrales, calles y plazas. Ni los que se animaron a votarle salen a la calle a defenderle. Solo los trolls.

******

La fiscala Fuster abrió una investigación sobre la denuncia que hizo una abogada sobre el supuesto caso de nepotismo del hijo de “Trato Apu’a”. Esperemos que le dejen concluir como corresponde y que no se utilice el caso como punta de lanza para el “blanqueo”.

******

Fue un regalo anticipado los Reyes Magos para la ciudadanía aunque los “hijos del poder” ya recibieron su pre$ente por anticipado de parte de sus papis.

******

Había sido que un legislador que tiene miedo que se le “queme el rancho” no se andaba portando bien, motivo por el cual la patrona se tuvo que instalar en el lugar para marcarle la cancha.

******

Hasta ahí todo bien, pero utilizan el dinero de los contribuyentes para hacer una férrea “marca personal”.

******

El ministerio de Yvyvu Barchain está jugando “carnaval” con nuestra plata. Compraron computadoras por casi seis veces más y encima cobran por enchufar cada máquina. Ellos ya están mejor.