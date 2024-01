*****

El Gobierno de “vamos a estar mejor” no quiere contar que en la primera quincena de diciembre Itamaraty avisó que Lula no iba a ceder al pedido de Paraguay en subir la tarifa de US$ 16,71/kWmes a US$ 20/kWmes.

*****

Conste que una “princesa de la guerra de las galaxias” alardeaba en los pasillos palaciegos que ella “controlaba” toda la negociación. Al final, retornaron a Asunción con las manos vacías.

*****

Si conseguían algo iban a tirar bombas tres por tres y sus trolls y “satélites” iban a “copar” las redes con mensajes. No ocurrió tal cosa.

*****

Le “apelecharon” todo mal ayer en el Congreso al verborrágico jefe de Gabinete de la Muni de “Re-Necho”. En su particular estilo quiso gua’u “pasearles” a los legisladores presentes con bla, bla, bla cuando se discutía el estacionamiento tarifado.

*****

Los senadores y diputados presentes le pusieron en su lugar y no tuvo otra opción que asumir que Parxín ndoikói. Hasta dijo que se podría rescindir el contrato.

*****

Menos mal que no les calificó de “morbosos” a los legisladores. Es más, descalifica a quienes opinan diferente a él. Encima, quiere dar cátedras de periodismo y su modelo es Patria y ahora “Patria’i”.

*****

El jefe de Contrataciones de Diputados, Ricardo Vaesken Ferrer, se comportó ayer como un verdadero “patotero”. Empujó a un camarógrafo de ABC para evitar que le filme a la hija del vicepresidente Pedro Alliana.

*****

Con su conducta “rastrera” quiere ganarse “algunos puntos” ante Alliana. Típico de funcionarios públicos que ocupan cargos gracias a “padrinos”. Gana G. 29.600.000 y cuando era jefe de RR.HH. le ubicó a su hijo Ricky Alessandro Vaesken, quien sin concurso ni título universitario gana G. 8.500.000.

*****

Pero ahí no termina la cosa. Su hijo está asignado a su oficina. Con razón que defiende tanto a los “nepobabies”.

*****

Pero su jefe, el titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista), no lo sancionará. Lo más probable es que lo premie. Así funciona el sistema.