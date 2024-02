******

Los kits escolares tienen menos cuadernos y útiles que antes, los libros de textos llegarán tarde, siguen las aulas con serios problemas de infraestructura, baños en pésimo estado, etc.

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aquí está el resultado de la mentira que instalaron en campaña electoral con el convenio con la Unión Europea. Se mostraron gua’u preocupados por la educación paraguaya. Puro cuento. La realidad los desmiente totalmente.

******

Si no fuese por padres, madres, abuelos y padrinos de alumnos y por los profesores, no hubiera sido posible iniciar las clases. No se ve la mano del Gobierno cartista.

******

Se preocuparon en elevar salarios a funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en poner a sus nepobabies y anunciar la compra de aviones de guerra por US$ 121 millones. Si la plata de los contribuyentes va a otro lado, obvio que faltará para lo importante.

******

Desde mañana, la Corte rendirá un importante examen ante la democracia y la comunidad internacional. Recibirá la denuncia de la senadora expulsada Kattya González (PEN). Veremos qué celeridad le imprimen a un tema que tiene que ver directamente con la institucionalidad de la República.

******

Si camina lento, sabremos cómo viene la mano.

******

Ayer “sorpresivamente” apareció Santi Pet en un acto de la ANR al lado de su “Patrão” por el Día de la Mujer Paraguaya en Ñu Guasu. Ojo con este detalle: Solo fue invitada la prensa amiga, incluida Patria-i.

******

Evidencian una vez más el autoritarismo del “Patrão” No oculta que le irritan las preguntas sobre la realidad nacional y las preocupaciones reales de la ciudadanía. Obviamente, a este grupo político le molestan la democracia y el pluralismo.

******

Y Santi Pet se siente cómodo también con las preguntas “colchón”. Solo seis meses aguantó adoptando poses de demócrata y de turista internacional.