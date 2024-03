******

La legisladora que ya ni disimulaba como “In-filtrada” en la oposición, trató como un maestro de la política al ladrón confeso de la voluntad popular y articulador de otros atropellos democráticos. Vemos que es una alumna aplicada, pues llegó al Congreso con votos de la oposición, pero estafó a su electorado...

Tras su interpretación de la polca “Colorado” en la Convención, no bastando con los filtros para alterar sus fotos, ahora solo falta que aplique la famosa herramienta digital que ayuda a entonar la voz (Auto Tune) para las sesiones.

Santi Pet dice que escuchan “hasta a la minoría”, pero está claro que al que obedece es al Patrón y el comando del quincho, ya que aparentemente hasta se copian los discursos.

HC y Chanti coinciden en que la “salud de nuestro país depende de la salud de la ANR” y eso explica muchas cosas, sobre todo del porqué la corrupción se extiende como gangrena a casi todos los órganos del Estado.

Ojo, que no son los primeros ni los únicos, pero bien que hacen todo por destacarse. No en vano les pica que Estados Unidos y otros países sigan señalando las debilidades de nuestro país.

Por otra parte, ya no alcanzan los dedos de las manos para contar la cantidad de legisladores tránsfugas que ingresaron al Congreso prometiendo ser distintos, y lo único distinto es que varios “ya están mejor” de la mano del gobierno.

Que no se enojen los legisladores por el término tránsfuga, ya que se aplica estrictamente la definición dada por la RAE. La aclaración no va para nuestros amables lectores, sino para los afectados, que en su mayoría no destacan precisamente por el intelecto ni por un rico vocabulario.

Hablando de “limitados”, el supuesto abogado Rivas llamativamente habría sido favorecido con una cuestionada “investigación” por parte de la Fiscalía, en un expediente que aparentemente despide olor a “blanqueador”.

Entre el presunto “montaje” de una causa contra el exintendente de Asunción Mario Ferreiro y la burlesca pesquisa contra Rivas, más que nunca está claro que la “justicia” está en manos de unos pocos, que tienen listo el garrote para enemigos y la brocha con pintura blanca para los amigos.

Muchos en este Gobierno elogian las políticas de seguridad del presidente de El Salvador, Najib Bukele, o las económicas del de Argentina, Javier Milei, pero llamativamente no dicen una palabra sobre la parte que refieren a eliminar los privilegios de la “casta”.

Uno de ellos es el ministro de Justicia, Ángel Barchini, que habría ubicado a una allegada muy, pero muy cercana, que no lleva su apellido pero es reconocida en redes como tal, en un cargo en el Ministerio de Justicia.

Cuentan que hay una bajada de línea para sacar al intendente de Saltos, justo después de que fue el único intendente que se plantó ante Santi Pet y su “Hambre cero”.

La madrina del Norte estaría presionando a cuatro concejales leales para generar un ambiente de inestabilidad en Saltos del Guairá.