******

Los datos que están saltando son cada vez más graves. Con razón que algunos ni a Clorinda pueden viajar.

******

Ayer se reunió el comando de “Horror Colorado”. Y aparece en la foto pero bien marginado el “doc”, lejos del “Patrão”. Si fuese la imagen de la última cena, ya sabemos quién funge de Judas.

******

Da la impresión que lo mantienen en la foto para no dar el brazo a torcer. Pero lo que dijo del “señor” es muy grave. No solo le descalifica a su “Patrão” sino a sí mismo por no tener “código”, como dicen en el fútbol.

******

Cuentan los que saben que buscan estrategias sobre los desafueros de Marito y Mauri. Para ambos, no hay votos porque nadie quiere quedarse pegado a una imputación orquestada, que se habría armado vía chats con la firma de Aldo “el que canta cincuenta”.

******

Ayer se cumplieron siete años del asesinato del dirigente liberal Rodrigo Quintana durante un atraco policial. Un crimen televisado en HD y por el que nadie está preso. El Ministerio Público tampoco quiere ir más allá. La pregunta que siempre quedará en la historia es: ¿Quién dio la “orden superior”?

******

Santítere designó a un personaje como embajador que no se caracteriza por honrar sus compromisos financieros. Sería otra pelada internacional de este Gobierno si públicamente le reclaman el pago de la deuda, estando en funciones.

******

Un alto funcionario del MEF está cumpliendo muy bien su tarea de reinsertar a sus labores a los retornados del programa Becal. El drama es que solo le tiene en cuenta a los socios de la farra de Melbourne.

******

Uno diría que vienen con conocimientos superiores pero parece que no es así. Tienen sí salarios superiores a funcionarios antiguos y capaces. Y, para evitar ser pillados, se cuelgan de un convenio con un banco de nivel internacional.

******

El gobierno de “vamos a estar mejor” presentó sus lindos números de recaudación. Las estadísticas siempre van desde el 15 de agosto de 2023 en adelante. Lástima que no se traducen en buenas escuelas, medicamentos, etc. Arrancaron luego con autoaumentos y nepobabies.