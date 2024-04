******

La “profesora doctora” Lea y el “cantinflero” Mora ya no deberían ir a una siguiente reunión porque transmiten la imagen de que Santítere odia a los universitarios paraguayos.

El viernes adoptaron una pose de ñembo superioridad intelectual ante los jóvenes. En realidad, hicieron el ridículo porque estos chicos les pasearon a los enviados del Gobierno cartista.

Lo mejor que puede hacer Santítere es anunciar la presentación de un nuevo proyecto de ley para blindar en serio el Arancel Cero y los programas de investigación. ¿Qué le cuesta, si tiene amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso y encima los propios afectados le están solicitando a gritos?

¿No era que Santítere apuesta a la educación de los paraguayos? Puro discurso, hasta el momento.

Encima el que va a manejar la plata es el cuestionado ministro Tadeo Rojas, tesorero de la ANR y uno de los cuates del “Patrão”.

O sea, por algo no hay reculada en este tema. Hay US$ 300 millones en juego para los “amigos del poder”, entre ellos, el pelado padelista.

Ya está en marcha el plan cartista Ñande Pohã, el ambicio$o proyecto de monopolizar la distribución de medicamentos para el IPS y el Salud Pública.

Calladamente, implementaron la iniciativa, aprovechando la discusión sobre el “Hambre Cero”. En este plan estarán solamente los “mimados” del “Patrão”... como siempre.

¿Quién ejecutará el programa? El tristemente célebre discóbolo. Acá habrá hambre cero para los cuates.

El discurso de Santítere y de los “profesores doctores” de Chicago sobre austeridad no aterriza todavía en el Ministerio de Salud. Cuentan los que saben que no hubo ahorro de US$ 90 millones en una licitación lanzada en el gobierno anterior y adjudicada en el actual.

Parece que están metidos: un felino, la media naranja y la otra mitad.