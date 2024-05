******

Además, viajará al exterior y no participará de sus primeras fiestas patrias y del paro del transporte público de tres días, anunciado desde el lunes 20.

******

Esperemos que el Viceministerio de Transporte se ponga firme ante Cetrapam. Es inhumano dejarle a la gente sin colectivos para ir al trabajo, etc.

******

Veremos si de una vez por todas aparecen los castigos ejemplares, como la cancelación de licencias y otros. Si no les gusta prestar servicio público, que le dejen lugar a otros interesados.

******

La ciudadanía le tiene que contratar a Sherlock Holmes para que averigue dónde están los G. 500.000 millones de la Municipalidad de “Re-Necho”. A menos que la Fiscalía quiera hacerlo.

******

Ahora entendemos por qué la senadora Lizarella anda tan nerviosa. Según su “diccionario político”, hacer re-preguntas periodísticas es un acto “violento”. Puede ser más sincera y declarar públicamente que le apoya a su correligionario Gargamel.

******

Lamentable fue el comportamiento de los encargados de la Dirección de Información Presidencial. ¿O no sabían que una importante delegación de Brasil se reunía sobre Itaipú con Santítere o se hicieron de los “simpáticos”.

******

Con arrogancia y mala educación contestaban las consultas de los colegas que querían conocer detalles de la negociación bilateral. Sin embargo, en Brasil ya estaban dando todos los detalles.

******

Se evidencia también el escaso aporte de “la charrúa” y del “santo” aparte que tiene.

******

Curiosamente ayer, en la sesión extra del Senado, los cartistas y opositores cuestionaron al gobierno de Santítere porque remitió tarde los pedidos de salida e ingreso de tropas militares.

******

El titular de Diputados, el cartista Latorre-í, prometió ayer que no está a favor de ninguna mordaza contra la prensa. Pero cuentan los que saben que sus posturas no son muy firmes porque el chico no goza de autonomía.