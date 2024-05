******

¿Con qué cara saldrán a pedir que vengan las sanas inversiones extranjeras al país, si protegen a este tipo de personajes y esquemas?

Entre el lunes y martes se reúne la bancada para “analizar” la situación de Erico. Se sabe que finalmente el “Patrão” tomará la decisión y le comunicará la orden a sus alfiles. Quien ose desobedecer irá al ostracismo. Así de democrática es la cosa.

No solo Santítere defiende a Erico, ahijado y colega doble del “Patrão”, sino también Pedrito Alliana y esposa, la diputada Fabiana Souto, a quienes le golpean también la acusación. Según el relato de los fiscales, en el avión “taxi” de Galeano se paseaban Marset, Tío Rico y las “encomiendas”. ¿A quién le vendió después el avión? ¡Averígüelo Vargas!

Encima, Erico vendió la aeronave el día que mataron al fiscal Marcelo Pecci. ¡Qué coincidencia!

¿Quién fue el autor moral del incendio provocado en el edificio de la Caja de Jubilaciones municipal? Sería interesante que la fiscalía llegue al fondo de la cuestión. Cuentan los que saben que se trata de un “grosso” que se las da de bailarín.

Preocupante la situación de las cajas jubilatorias. En la fiscal se debe tener la “sangría”, que ya llega a casi los US$ 100 millones en el primer cuatrimestre de este año y aumenta velozmente cada mes.

El IPS quiere “sanear” su economía con curitas para el cáncer, como cálculo de la jubilación de tres años a diez años, exigir certificado médico a cotizantes, etc. Ocurre que el Consejo no se anima a exigirle al Gobierno de Santítere que se ponga al día con la deuda histórica de unos US$ 500 millones.

Cetrapam se mantiene en su postura de hacer el paro del transporte desde el martes 11 de junio como método de chantaje. En realidad, castigan a los usuarios, que no tienen representación en la mesa tripartita ni recursos para llegar a sus puestos de trabajo.