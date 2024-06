******

Con razón que le viene amenazando a la ciudadanía para que pague sus impuestos, tasas, registros, etc. De paso se le puede ver también a los “zorros grises” buscando recaudar antes que ordenar el tránsito.

La Fiscalía de Emily parece que no se enteró todavía de la “misteriosa” desaparición de los G. 500.000 millones de los bonos. Mientras tanto este personaje y sus cómplices están fundiendo la ciudad con total impunidad.

Si no hay investigación, imputación y acusación, no les caerá la justicia a estos impresentables que manejan millonarios fondos públicos que pertenecen al pueblo paraguayo. Definitivamente no estamos mejor, solo unos cuantos correligionarios, familiares y amigos del poder.

Hay que avisarle a Alliana que en el Paraguay hay 17 departamentos y no solo Ñeembucú. Encima se va y no lleva todo lo que necesitan los damnificados.

¿Por qué no les pide a los funcionarios que renuncien a sus groseros beneficios para destinar a los damnificados de todo el país? A los contribuyentes del sector privado se nos “despluma” sin piedad.

Con seguridad, no se animará a plantear porque no quiere que su electorado se enoje.

Al Gobierno cartista de Santítere no le conmueven ni los enfermos oncológicos. En Diputados la ministra de Salud, María Teresa Barán, no se animó a sentar postura sobre la intención de subir impuesto al tabaco para financiar tratamiento de enfermos.

Lo único que falta es que diga que el tabaco no daña la salud, como un exministro de la cartera del Gobierno del mismo equipo político que prometió un “Nuevo Rumbo”.

Luego de estas posturas uno se pregunta: ¿De qué lado están: de la salud pública o de los intereses políticos?

Sorpresivamente Santítere le cambio al comandante de la Armada Paraguaya. ¿Qué habrá pasado? ¿Descubrió algo el comandante, quiso detener o qué ocurrió? El anuncio oficial no dio razones.

Santítere dio mil vueltas para intentar explicar, pero no logró su objetivo. Algo raro pasó.

Suponemos que el Gobierno cartista pintará hoy al Paraguay como un “país de maravillas” en la reunión de ministros de seguridad del Mercosur que se realiza en Asunción. Sin embargo, a diario los casos que vemos desmienten la realidad en que viven las actuales autoridades coloradas.

Cada día vemos asaltos a gran, mediana y pequeña escala, raptos callejeros, robos bagatelarios, etc. Con tapas de revistas no se puede ocultar la realidad.

Ayer fue el Día del Trasplantado. Ni un acto oficial como la gente para rendir homenaje a los pacientes y familiares, médicos y demás personal de blanco. Tal vez porque no estamos en campaña electoral.

Lo peor sería que se hayan olvidado de esta fecha y no le hayan armado una ceremonia a Santítere. La otra opción es que no le interese.

Si se confirma la denuncia de la adulteración en el sistema informático de la Corte Suprema de Justicia en la causa relacionada a supuestas filtraciones de datos “sensibles”, será un verdadero escándalo.

Apuntan a un ministro del edificio de la Diosa Astrea, que es cuñado del “Extraño del pelo largo”. Así dicen. Tal vez sea pura coincidencia nomás. Pero la denuncia presentada es tremendamente grave.