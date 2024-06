******

Lo último: Ordenó a sus funcionarios retirar los Judas-kái con su rostro de los puestos de venta. ¡Qué mucho trabajo van a tener!

******

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Es el repudiado del momento. Les supera ampliamente a Garnero, Emily, a jueces y fiscales arrodillados al poder, “Chaqueñito”, etc.

******

Por ahí cerca están los “zorros grises” que se dedican a cobrar coimas y los “nepobabies” y sus “padrinos” como Santítere, Alliana y “Trato Apu’a”.

******

El “único líder” del intendente se preguntaba: ¿Qué sería el Paraguay sin el Partido Colorado? Al menos los cartistas están felices porque gozan de impunidad como “Re-Necho” y otros que poco a poco logran su sobreseimiento judicial-fiscal.

******

Llamativamente desde agosto de 2023 comenzó el “tiempo del perdón” para los amigos del “Nuevo Rumbo”. Como en la época stronista: Para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley.

******

“Beto” fue el beneficiado del día gracias a las “eficientes” gestiones de Rasputín. Su caso es para la guillotina porque fue en pandemia. Al menos ese argumento se utilizó con el agua tónica.

******

Por lo visto el caso “tapabocas de oro” se rige por otro Código Penal con música de fondo de Boney M.

******

La fiscalía de Emily concluyó que la expulsión de Kattya del Senado fue inconstitucional. O sea, los legisladores cartistas y aliados que votaron por esta decisión atropellaron la Carta Magna.

******

Esperemos que la Corte opine lo mismo y cuanto antes porque la Justicia que llega tarde no es Justicia. Además, el Paraguay no puede estar sometido a un grupito de personas que tienen votos pero no la razón y que solo buscan venganza política contra sus adversarios.

******

Así le fue a Gerardo Soria. Por animarse a cuestionar al “Patrão” fue expulsado de la ANR. ¡Qué linda democracia partidaria! Ayer el TSJE le dio la razón al “significativo”. Si a esto le llaman vamos a estar mejor, dejaité nomás. Vamos camino a la dictadura, sin escalas.