Imagínense: si a sus subordinados les hizo dormir, ¿qué serían los televidentes que eligieron escuchar el mensaje? Habrán bostezado sin disimulo.

Eso generalmente pasa cuando se rellena el “speach” con poesía o datos inexactos. No resulta atractivo.

Pero en un acto oficial como este siempre están designados los primeros aplaudidores al estilo “Figuretti” para que la concurrencia acompañe. Está todo guionado eso. Nada es espontáneo.

Lo llamativo es que Santítere no citó el operativo A Ultranza Py. Ese sí que fue histórico y no macana porque se unieron fuerzas internacionales para hacer caer a una red muy fuerte vinculada al narcotráfico y el lavado de dinero que operaba en Paraguay. ¿Por qué será que no dijo nada? Muy llamativo.

Comienza el perdón para los “nepos” colorados y salen las imputaciones para los azules. Piipuuuu... ¡Viva el Paraguay! Más que nunca está vigente la frase stronista: para los amigos todo, para los enemigos palo y para los indiferentes la ley.

Consumada la expulsión de Kattya, la Fiscalía desestimó también el caso de los funcionarios que dependían de la senadora opositora. Se evidenció que fue “superorquestado” por el cartismo y sus aliados, con la sola finalidad de despojar de su banca a la legisladora. Esta maniobra inconstitucional fue confirmada por un dictamen de Fiscalía y una revelación de “Beto” Ovelar.

Por cierto, “Beto” fue “desterrado” de la primera línea del cartismo por varios motivos, uno de ellos es la confesión de que el “Patrão” y Calé fueron los ideólogos. ¿Alguien tendrá coraje de castigar estas conductas?

La pregunta que aún no tiene respuesta: Intendente “Re-Necho”, ¿dónde están los G. 500.000 millones de los contribuyentes de Asunción?

Ahora muy suelto de cuerpo anuncia que el MOPC le ayudará a asfaltar algunas calles de Asunción, especialmente la “bombardeada” avenida Artigas, a falta de presupuesto. ¿No era que el problema es solo municipal y no nacional?