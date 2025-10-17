******

Recurrió al viejo truco de decir que es atacado mediáticamente porque supuestamente no se encuentran falencias en su gobierno.

Aquí nace la duda: ¿Intenta engañarle a la gente con estas respuestas o está realmente convencido de que está haciendo una buena gestión? Ambos cuestionamientos son muy graves.

Encima dice que ñandecó ingresamos a su entorno familiar. ¿Cómo? La construcción de la casa de San Ber y el origen y destino de los “sobres” son cuestiones que atañen a su investidura como jefe de Estado. Debe ser transparente como el agua de un ykua.

Sus múltiples asesores le tienen que avisar a “Pinocho” Peña que el Paraguay es hasta ahora una República y no un Principado. Debe rendir cuentas a la ciudadanía, todo el tiempo. Si no le gusta, la Constitución le indica qué camino puede tomar.

Sin éxito, “Pinocho” Peña intentó también convencerle a la ciudadanía que ñandecó su gobierno no movió un dedo para lograr el levantamiento de la sanción económica a su “Patrão”. No pasa el polígrafo.

La “invisible” ministra de Salud, María Teresa Barán, tampoco pasa la prueba del polígrafo. Por lo visto hay una “orden superior” desde el comando de “Horror Colorado” de dar la sensación de que gua’u todo está bien.

Ni a Stroessner le salió bien esta jugada, conste que tenía también varios perifoneros y Patria. Hasta en el informe de la temperatura se mentía pero en la calle igual se sentía el extremo calor.

Lo mismo pasa ahora con el régimen cartista. ¡Qué casualidad! Lanzan “discursos pirotécnicos” de que todo está bien y que el país por fin ya está en el mapamundi, bla, bla, bla.

Esta es una muestra de que nada está funcionando bien para la ciudadanía... salvo para los “amigos bank” que ahora miran con cariño 5G y una futura transportadora. Más detalles en las próximas entregas.

Dan miedo los tuits de “Pinocho” Peña y/o de Alliana que hablan siempre de que están gua’u desarrollando el país. ¿Qué se traen entre manos?

Pasó un año y ni una gota del combustible catarí llegó al Paraguay para Petropar, de Eddie Jara. El hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el asesor jurídico de la firma catarí, Julio Jiménez, alto directivo de un club de la primera división, hicieron la promesa que no se materializó.

Sin embargo, lograron algo que pocos consiguen: la paciencia de Petropar. Tal vez Cupido ablandó el corazón de la estatal o tienen muy buenos “enchufes” como los de “hambre cero”, los “pupitres chinos” y otros que participan de los “programas estrella”.

En este gobierno están ocurriendo cosas “históricas”. Por ejemplo, ahora a cada miembro del REP le exigen un aporte de entre G. 200.000 y G. 500.000 para invertir en mejoras donde va a hacer oficina el nuevo comandante de ese regimiento. ¡Qué bien!

Cuentan los que saben que nunca les pidieron a los uniformados del REP algo así. Pero este es un gobierno donde pasan cosas “históricas”.

¿Qué dicen los ministros de la Corte sobre la intención del cartismo de restituirles el voto secreto? Deberían hablar. El silencio es sinónimo de que están de acuerdo con esta sospechosa propuesta que viene desde el oficialismo. Demasiada coincidencia.