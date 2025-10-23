*****

Superará ampliamente a los coachs, que te ayudan a tocar el cielo con las manos.

*****

Mientras la ciudadanía junta boletas de compra de chipa inclusive, “Pinocho” se pega el lujo de que se haga la factura a nombre de un tercero.

*****

La DNIT de Óscar de Orué le visita a menudo a su jefe, especialmente los viernes en el “quincho”. Seguramente por eso “Pinocho” no se preocupa tanto de su declaración de impuestos. Está en buenas manos.

*****

El cartista Camilín también va a salir a anunciar con bombos y platillos en cualquier momento que la DD.JJ. tuvo un make up glamoroso.

*****

Y hablando de Orué, ayer en el Senado le “mordieron” todito mal como si fuese “jagua salida”. Repudio total por el despliegue “histórico” para incautar gua’u cebollas de contrabando en Pozo Hondo.

*****

Vendedores de Coronel Oviedo repelieron hasta con petardos a los enviados de la DNIT.

*****

¿Por qué no verifican un puerto que está al otro lado del río y desde donde parte buena carga de puros con destino a Bolivia, Perú, Chile, etc.?

*****

Cuentan los que saben que “la doctora” y su hermano tienen pista libre para “trabajar” en esta industria que sí tiene chimenea.

*****

También puede ir al Lago de Itaipú. Pero no se animan porque varios perderán sus cargos. Entonces, para hacer show persiguen a productores de hortalizas como si fuese que estos constituyen una mafia en el Paraguay.

*****

“Lacre” se lanzó con todo contra “Montanaro’i” Rierita. Pero su preocupación no es la inseguridad que sufrimos los ciudadanos y los últimos casos de sicariato en Pedro Juan Caballero.

*****

Al excomisario le preocupa que los policías de alto rango sean sometidos al polígrafo. ¿Por qué? Deberá tener sus motivos.

*****

Sospechosamente “Lacre” no se refirió a otro tema que sí es grave: La “orden superior” nivel stronista de dar de baja al policía tiktokero.

*****

“Montanaro’i” Rierita en sus interminables alocuciones habla de modernizar a la Policía gua’u y finalmente piensan rajarle a un oficial que usa la tecnología para grabar sus procedimientos. Puro bla, bla, bla es este gobierno cartista.

*****

Todos los días los pacientes de hospitales públicos pasan penurias para conseguir consultas. Impresentable es la gestión de la Barán y de “Pinocho” Peña, quien le sostiene aún en el cargo.

*****

Hasta senadores cartistas piden el raje de la ministra y proponen el retorno de Tony Barrios.

*****

Si prospera esto, tendrá que pedir permiso, dejar su banca y en su reemplazo deberá asumir la siguiente suplente: Guadalupe Aveiro. ¡Socorro!

*****

Hay tensión y preocupación del personal del banco de sangre del IPS. Parece que la calidad de los análisis no es muy buena porque la firma $ospechosamente favorecida no cumple con ciertas especificaciones requeridas, según el protocolo del ente regulador.

*****

O sea que si un asegurado nunca tuvo colesterol, probablemente lo tenga por arte de “mafia”.

*****

El “significativamente corrupto” Bogarín no para. Ahora quiere que le saquen al decano de Derecho UNA. Lo peor es que actúa con respaldo del “Patrao”.