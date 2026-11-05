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Tendrá que bajarse de su pedestal “de oro” para hablar de tú a tú con al menos 30 diputados, con el objetivo de trabar el juicio político.

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Cuentan los que saben que en la Cámara Baja están con “la sangre en el ojo” debido a que varios de los legisladores y familiares están en la lista de víctimas.

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A “Pinocho” le va a costar mucho convencerles a sus correligionarios porque le cuesta ser sincero y humilde, conductas que se requieren para negociar.

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Ojo que el juicio político se presentó ayer contra Peña y Alliana. Pero al vice le quieren salvar para que practique el juramento. Así dicen.

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Varias noches oscuras va a tener “Pinocho”, así como ya están teniendo su cuate Miguel Vázquez y otros directivos que están imputados.

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Ayer Peña en su mensaje, fiel a su estilo, se desmarcó de sus exsocios de Ueno Holding. Intentó mantener distancia del “terremoto financiero” que causó el grupo por “comer” todo al estilo Pacman.

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¿Qué estará pasando por la cabeza de los 27 imputados exdirectivos de las empresas? Seguro que se sienten traicionados por “Pinocho”, quien se muestra gua’u acongojado y triste por la desgracia de los ahorristas.

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Resulta peligroso que los políticos con fines populistas intenten devolver el dinero a los ahorristas con fondos públicos, sobrepasando el monto de garantía del banco.

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Triste es la experiencia que ya tuvimos en la década del 90. El pueblo paraguayo tuvo que pagar con sus impuestos la estafa de los directivos de la época.

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Alguna vez la Justicia paraguaya debe rematar los bienes de los exdirectivos para devolverle a la gente el dinero perdido. Si esto no ocurre, las estafas seguirán.

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Suponemos que la fiscalía ampliará el número de imputados. Por ahora son 27. Ojalá llegue el 2 y 3 de febrero y tengamos imputaciones inéditas como nunca ocurrieron en la historia del país.

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Con el intento gua’u de dar una “buena imagen”, “Pinocho” postuló al cuestionado Raúl Vera Bogado como titular del BCP. Obviamente en el Senado enviaron al freezer. Ergo: comisiones.