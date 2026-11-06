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Nadie le cree que le preocupó la vida de los paraguayos. Si fuera así, iba a cuidar la plata de los abuelitos, de los niños, de todos los trabajadores de este país.

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Si fuera así, íbamos a tener medicamentos en hospitales públicos e IPS.

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“Pinocho” fue un “gigante” engaño para nuestro país y dejó un tendal de heridos, que no se recuperarán en poco tiempo.

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“Traicionó al país por amor al dinero”, resumió “Cachito” Salomón sobre la conducta de Peña.

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Furibundos discursos se escucharon ayer en Diputados contra “Pinocho” Peña. Ningún legislador se animó a defenderle a este impresentable.

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Hasta el diputado Alejandro Aguilera (ANR, peñista) reculó porque sabe bien que si le daba la espalda a la ciudadanía, iba a recibir su castigo en las urnas.

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No es que se convenció del desastre que generó Ueno Bank y sus satélites, sino vio que su futuro político se hipotecaba.

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“Pinocho” por lo visto pactó con sus correligionarios para que se le acepte la renuncia. Urgentemente se convocó a una Bicameral para tratar la dimisión y se dejó a un lado el juicio político, con el objetivo de que jure Alliana.

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Pero se armó un verdadero guarará porque había más votos a favor de que continúe el juicio político. Y como estrategia, los diputados oficialistas dejaron sin quorum la sesión conjunta

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Mientras tanto la policía todavía peñista ayer reprimió a los manifestantes que exigían la destitución de “Pinocho” vía juicio político, como se merece para que no tenga fueros como senador vitalicio.

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Supuestamente hoy “Pinocho” Peña se defenderá en la sesión del Senado. Probablemente envíe a sus abogados porque no es su costumbre dar la cara.

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No podrá levantar las acusaciones en su contra, que son muy sólidas y bien conocidas por todos.

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Lo triste de todo esto es que varias empresas y sus trabajadores están en serios problemas económicos por la angurria de unos cuantos. Es más, quedaron sin laburo y pasarán una horrible Navidad y Año Nuevo. Eso merece la prisión.