--------
Este es el momento en que la Justicia se debe poner más que nunca de pie y castigar con dureza a los autores materiales y morales de este latrocinio.
--------
Hasta con sus bienes propios tienen que responder estos impresentables de la sociedad, y a sus descendientes que seguirán gozando del dinero malhabido, escracharlos de por vida.
--------
Y “Pinocho” Peña reclamando que no le pueden esposar ñandecó porque era presidente. Ya no lo es y fue rajado “a patadas” por la fuerza de los votos unánimes de los legisladores presentes y por el pueblo paraguayo.
--------
“Pinocho” y sus secuaces tienen suerte de que no hicieron esto en el Siglo XVIII en Francia porque la inspiración que dio el médico y político Guillotin bien se podría ejecutar a estos casos. Hoy tenemos otras herramientas legales, que se deben aplicar con fuerza para que nunca más tengamos una “monarquía bank” como la que cayó.
--------
La pregunta que surge ahora para el preso “Pinocho” Peña: ¿quién les estafó a los abuelitos y a los jubilados del IPS?
--------
Tendrá mucho tiempo para pensar en dar esta respuesta.
--------
Su cuate Carvallo, quien avaló todo, también ya está privado de su libertad temporalmente.
--------
La Fiscalía debería analizar asociación criminal y lavado de dinero. Se ven presupuestos más graves contra estos personajes.
--------
Cuentan los que saben que un fiscal -con buenos contactos internacionales y que juega padel con “Pinocho”- intentó por todos los medios que no le envíen a prisión al exjefe de Estado rajado. Quería que su compañero de raqueta vaya tranquilamente a su casa. Felizmente no lo logró.
--------
Mucho ojo con este agente, porque se convierte de ahora en más en un “soplón” de “Pinocho” y sus asesores legales.
--------
Los perifoneros SantiBankis están desesperados. No saben para dónde disparar porque una vez más se les perdió la pelota.
--------
Algunos ya levantaron la bandera de la paz, pero otros se mantienen tercamente... tal vez por algún interé$ en especial. Y aquí la pregunta al perifonero yryvu: “¿Dónde está el gen del paraguayo maldito? ¿Quién lo tiene? ¿El que estafó o el que denunció?”.
--------
Hay varios “mariscalitos” de la derrota, que deben dar un paso al costado porque se pasaron avalando esta tragedia financiera y tiroteando hacia sus colegas. Llegaron al colmo de tirar incluso un diario al suelo. ¡Caraduras!
--------
¿Los titulares de la DNIT, Óscar Orué, y de Seprelad, Liliana Alcaraz, seguirán en sus cargos? ¿No vieron todo lo que pasó?