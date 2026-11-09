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Gigante fue la mentira de “Pinocho” Peña, con su lema “vamos a estar mejor”. Engañó a la mitad de la población de su país. Eso no tiene ni siquiera perdón de su profeta y menos de la Diosa Astrea.

Por ABC Color
09 de noviembre de 2026 - 01:00

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Este es el momento en que la Justicia se debe poner más que nunca de pie y castigar con dureza a los autores materiales y morales de este latrocinio.

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Hasta con sus bienes propios tienen que responder estos impresentables de la sociedad, y a sus descendientes que seguirán gozando del dinero malhabido, escracharlos de por vida.

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Y “Pinocho” Peña reclamando que no le pueden esposar ñandecó porque era presidente. Ya no lo es y fue rajado “a patadas” por la fuerza de los votos unánimes de los legisladores presentes y por el pueblo paraguayo.

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“Pinocho” y sus secuaces tienen suerte de que no hicieron esto en el Siglo XVIII en Francia porque la inspiración que dio el médico y político Guillotin bien se podría ejecutar a estos casos. Hoy tenemos otras herramientas legales, que se deben aplicar con fuerza para que nunca más tengamos una “monarquía bank” como la que cayó.

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La pregunta que surge ahora para el preso “Pinocho” Peña: ¿quién les estafó a los abuelitos y a los jubilados del IPS?

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Tendrá mucho tiempo para pensar en dar esta respuesta.

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Su cuate Carvallo, quien avaló todo, también ya está privado de su libertad temporalmente.

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La Fiscalía debería analizar asociación criminal y lavado de dinero. Se ven presupuestos más graves contra estos personajes.

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Cuentan los que saben que un fiscal -con buenos contactos internacionales y que juega padel con “Pinocho”- intentó por todos los medios que no le envíen a prisión al exjefe de Estado rajado. Quería que su compañero de raqueta vaya tranquilamente a su casa. Felizmente no lo logró.

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Mucho ojo con este agente, porque se convierte de ahora en más en un “soplón” de “Pinocho” y sus asesores legales.

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Los perifoneros SantiBankis están desesperados. No saben para dónde disparar porque una vez más se les perdió la pelota.

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Algunos ya levantaron la bandera de la paz, pero otros se mantienen tercamente... tal vez por algún interé$ en especial. Y aquí la pregunta al perifonero yryvu: “¿Dónde está el gen del paraguayo maldito? ¿Quién lo tiene? ¿El que estafó o el que denunció?”.

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Hay varios “mariscalitos” de la derrota, que deben dar un paso al costado porque se pasaron avalando esta tragedia financiera y tiroteando hacia sus colegas. Llegaron al colmo de tirar incluso un diario al suelo. ¡Caraduras!

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¿Los titulares de la DNIT, Óscar Orué, y de Seprelad, Liliana Alcaraz, seguirán en sus cargos? ¿No vieron todo lo que pasó?

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