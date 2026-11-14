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“Mandrake” ahora recién se está moviendo, pero solamente porque quiere evitar su raje del Ministerio Público.

Por ABC Color
14 de noviembre de 2026 - 01:00
ÑEE/14/11/2026
ÑEE/14/11/2026Caló, ABC Color

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Cuentan los que saben que el “monje negro” y “Toro” están haciendo un lobby con todo el mundo para salvarle a su cuate.

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Con razón que los diputados colorados todavía no sientan postura. Se están acobardando y varios de ellos tienen promesas de “limpiar” su prontuario.

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“Mandrake” también metió en una de las tantas heladeras de la Fiscalía la carpeta de investigación contra el “arquitecto del castillo financiero” que se acaba de derrumbar.

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Todos están cayendo menos el “arquitecto” y su cuñado, hombres muy cercanos a “Pinocho” Peña. Sabían todo lo que estaba pasando y fueron cómplices.

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Sospechosamente ahora la Fiscalía convoca a conferencia de prensa, pero al final no dicen nada relevante. “Estamos viendo”, “estamos investigando”, “vamos a ver”, son las respuestas más comunes.

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Seguramente el “cráneo” y brazo derecho de “Mandrake”, un tal Aníbal, asesora a los agentes.

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Ahora “Pinocho” Peña está imputado también por supuesta asociación criminal. Se le va complicando el proceso al “corazón de melón”.

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Seguramente cree que se trata de una pesadilla. “Gigante” fue el engaño al 50 por ciento de los paraguayos y la otra mitad que sufren y pagarán las consecuencias de la angurria.

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Si “Mandrake” hacía su trabajo como manda la ley, el Paraguay se iba a salvar de este “terremoto” financiero. Ignoró las denuncias, las publicaciones periodísticas y se inclinó al poder. Ahí está el resultado.

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Ni siquiera guardó las apariencias y hasta aceptó que su hijo trabajara en una binacional. ¡Lamentable!

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Una vez más se volvió a “manchar” la pelota de la Conmebol. Quedaron trancados cerca de US$ 14 millones de diez asociaciones de Sudamérica en Ueno Bank y Alejandro Domínguez cobró una comisión de esta entidad financiera desaparecida por atraer millonario capital húngaro.

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Feroz conflicto de intereses hay acá. El dueño del banco húngaro es el presidente de la Federación de Fútbol de su país. Algunos perifoneros del deporte rey mutis total.

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