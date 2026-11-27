--------
Cuentan los que saben que está desesperado porque intenta desligarse por todos los medios del impresentable Miguel Vázquez y su grupete.
--------
Desde EE.UU. están mirando atentamente el VAR. Si entra en off side, amóntema.
--------
Mañana se va a presentar en Montevideo como “el gran señor del mundo del fútbol”.
--------
El secreto a voces ayer fue revelado por Tony. Había sido que fue el “profesor doctor” Fernández Valdovinos quien quiso “picotear” el banco del “Patrão”.
--------
Obviamente, el “dueño del quincho” le dijo que no tenía ningún interés. Pero acto seguido seguramente al “Patrão” ya se le encendieron todas las alarmas y después se vino la “detonación”.
--------
¡Qué caraduras fueron! Y con dinero público se pegaban la gran vida. Ni siquiera era fruto de su esfuerzo.
--------
“Pinocho” Peña se quiso erigir en el Robin Hood de los jubilados porque ñandecó había un grupo que le robaba a los abuelitos. ¿Quién realmente le roba a quién?
--------
Ahora se convirtió en Hood Robin... y preso.
--------
Pero su cuate, el ñembo genio “Carli”, todavía se está salvando de la imputación por un extraño sortilegio.
--------
La intendenta de Asunción, Sole Núñez, tiene que ir desarmando de a poco las pequeñas seccionales que los colorados ayudaron a instalar en la desastrosa estructura municipal.
--------
Ayer un tal Alberto Gaona no ocultó su rabia contra la administración no colorada de Asunción y lanzó frases groseras contra la jefa comunal en vivo y en directo.
--------
Lideró un atrincheramiento para que no salgan los camiones de recolección de basura. Y a esta clase de gente los contribuyentes de Asunción le pagan.
--------
Cuando estaban los impresentables cartistas como “Nenecho”, Luis Bello y otros concejales cómplices nunca abrió la boca. Para este maleducado de Gaona y sus hurreros todo estaba bien. Ni abrió el pico cuando “desaparecieron” G. 500.000 millones.