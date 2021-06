Se plantea que si describimos al vaso como medio lleno tenemos un enfoque optimista y que si lo describimos como medio vacío es el pesimismo el que hace de las suyas.

Son enfoques. Los mismos que se pueden utilizar para hablar de las elecciones internas simultáneas de hoy.

Podemos recordar que venimos teniendo elecciones periódicamente, que generalmente se respetan los resultados en ellas, que la actual campaña no fue virulenta, más allá de algunos impresentables que utilizaron a niños, adolescentes y mujeres en actos denigrantes, y que en general el ritual electoral se cumple desde hace bastante tiempo en el país, dentro del más prolongado período de democracia electoral que hayamos tenido.

Pero podemos decir también que esta ha sido hasta aquí una campaña electoral hueca, vaciada de contenido, similar más a una puja por controlar las administraciones de los municipios para beneficio propio que para bienestar de sus ciudadanos.

Con componentes novedosos, una parte del país es convocada nuevamente hoy a unas elecciones internas simultáneas en las que debe definirse la oferta electoral que será presentada por los partidos, movimientos, alianzas y concertaciones en las elecciones municipales del próximo 10 de octubre.

Será la primera elección bajo esta pandemia, con tapabocas y sin tanto manoseo formal de cédulas, con la duda sí de cuántas de estas cédulas seguirán siendo compradas o retenidas por los operadores de los distintos grupos.

Y hablando de la pandemia, son al menos 96 los candidatos que ya no pudieron llegar hasta este domingo por culpa del virus, mientras que casi setecientos debieron internarse por el mismo motivo, según el informe del Ministerio de Salud.

Será también la primera elección en la que utilizaremos esa herramienta llamada voto preferencial, que no es otra cosa sino la elección de una persona en particular dentro de una lista, mediante las nuevas máquinas de votación que pondrán también a prueba al ciudadano para saber si se ralentiza aún más o no el proceso de emisión del voto.

Con las máquinas también se limitará bastante esa herramienta de protesta ciudadana que es el diseño de creativas figuras y leyendas nada amables sobre los boletines de voto y las fotografías de los candidatos.

Uno pensaría entonces que los votos nulos disminuirán notablemente, aunque habrá que ver si el ingenio popular no nos da algunas sorpresas, como las que suele dar con la tinta indeleble en la que descansa ingenuamente la esperanza de que una persona no pueda votar hoy en más de una elección interna.

Serán indudablemente los platos fuertes del día la definición de los candidatos colorados a las intendencias de Asunción y Ciudad del Este y la elección de presidente para el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, algo que ya podría anticipar parte del escenario para las presidenciales de 2023.

Pandemia, Día del Padre, tiempo frío, apatía y desencanto hacia los políticos, todo ello parece conspirar contra la participación, aunque para análisis posteriores cabrá contemplar que la participación en las internas municipales es históricamente bastante baja, como nos lo recordaba el viernes en la 730 AM el asesor de la Justicia Electoral, Luis Alberto Mauro.

Un viejo axioma político nos dice que ante una menor participación, las que ganan son las estructuras que se movilizan coordinadamente y que con el aumento de la participación aumentan también las posibilidades de los retadores.

Así las cosas, el de hoy será un nuevo capítulo de esta democracia electoral, una cáscara de rituales que se vienen cumpliendo con regularidad, a la que se debe dotar de contenido real para generar condiciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

