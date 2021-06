Sabandijas

Sin embargo, la aparición de un insólito pedido judicial del dúo Santa-González encendió todas las alarmas. No es frecuente que lo hagan NI SIQUIERA con autoridades y políticos que manejan contratos y dinero públicos (como lo ha hecho la pareja de la que hablamos), y no lo han hecho tampoco con los lavadores de dinero. La pareja pidió informaciones impositivas, bancarias, cuentas abiertas, tarjetas de crédito y extractos de nuestro compañero Lezcano y de la directora del medio. Pidieron declaraciones juradas de impuestos, IVA e IRP de la Directora de ABC ¡e incluso de sus hermanas! Solicitaron todo lo que haya por espacio de ¡ocho años! Cualquier estudiante de Derecho hubiera dicho que para demostrar la difamación, bastaría con demostrar la mentira… pero son tan falsas sus motivaciones reales que esto lo confirma.

Intimidar a periodistas y dueños de medios, hacerlos pasear por tribunales, acosarlos con querellas, genera necesariamente autocensura. No importa con qué grupo u organización estemos alentando esto, todos debiéramos entender que lo que aplaudimos fervorosamente hoy porque se trata de alguien que no nos simpatiza, en una rueda que inexorablemente da vuelta nos puede tocar mañana. Es defender la idea y el valor por siempre, no importa quién sea el periodista ni el patrón.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionan la existencia de leyes de desacato –con tufo penal– porque se prestan al abuso para silenciar ideas y opiniones impopulares, reprimiendo el debate crítico para que funcione una democracia. La ciudadanía tiene el derecho de criticar y examinar las acciones y actitudes de los funcionarios públicos en lo que se relacionan con la función pública; ningún periodista debiera tener miedo a las acciones judiciales o sanciones monetarias para investigar la cosa pública.

En medio de una nueva amenaza a la libertad de prensa, me sigo riendo: uno de los pocos patrimonios que tiene Lezcano es un autito con varias abolladuras, PERO me gustaría saber cuánto de su eternamente escuálido salario ha invertido en pequeños regalitos destinados a hermosas señoritas que no le hicieron caso. Solo para vengarme de él, me hubiera gustado ir a chismosearles al juez y a los Santa-González.

mabel@abc.com.py