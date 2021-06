Doña Brígida y la economía circular

No puedo decir que me haya fijado demasiado en los detalles, pero siempre encontré la exhibición muy atractiva (por eso mismo me quedé y compré), buena variedad y tuve una percepción general de higiene, cosa que no es una constante en este tipo de emprendimientos. Y desde luego la amabilidad de los encargados, que hace siempre un diferencial, dónde y en el rubro que sea.

Semanas atrás, participando de una acción ambiental consistente en plantar arbolitos nativos en varias plazas de Asunción, en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, por casualidad o causalidad, llegamos junto a mi grupo de voluntarios hasta la plaza donde se encuentra esta frutería. Bien temprano, nos juntamos entre todos para dividir el grupo entre los que cavarían los pozos para ubicar los lapachitos y jacarandás y quienes harían el trabajo de limpieza general, así como una mención breve a la fecha que se conmemoraba y el agradecimiento mutuo con los miembros de la comisión del barrio que se encarga de cuidar y administrar la plaza. Mientras tanto, los dueños de la frutería ya habían barrido todo el sitio que utilizan (que por cierto amaneció limpio ya), y colocaban los caballetes y tablones para ir exhibiendo sus productos al público.

En el Paraguay, existen aproximadamente 260 mil Mipymes, de las cuales 204.000 corresponden a pequeñas y micro-empresas, estas últimas que entre sus características particulares tienen un mínimo de empleados y facturación anual, debiendo sí reunir ciertos requisitos legales y cuidar aspectos relacionados a la obligatoriedad de comprar y vender con factura, tener RUC y a sus empleados en IPS. La frutería posiblemente se encontraría ubicada en términos de facturación cerca de la figura legal de una microempresa, pero lastimosamente no está legalmente constituida, al igual que muchos otros pequeños negocios que, por diversos motivos –siendo el desconocimiento de las ventajas de legalizarse uno de los principales- funcionan de esta forma informal, pero sin ser tampoco perseguidos por las autoridades, y los dueños trabajan duro para ganarse el pan.

Hora y media más tarde, al terminar la jornada medioambiental, llegué caminando hasta el puesto de ventas, y después del saludo de rigor les pregunté qué tal andaban las cosas. “Bien, siempre hay clientes, un tiempo mermó bastante porque la gente tenía miedo, pero ahora la gente ya se anima más y volvió a comprar” me respondió doña Brígida, una señora de unos 60 años, mientras su marido –don Oscar- ordenaba unas cajas de madera bajo la mesada, quien intervino para añadir complementando el comentario de su esposa “muchos de nuestros clientes son personas grandes como nosotros, y como ya están vacunados se animan a salir más”. Ellos dos también estaban vacunados, habiendo recibido la primera dosis me comentan, pero “no nos quedó otra que salir a trabajar durante la pandemia, las cuentas no esperan”.

Como era imposible mirar esas lindas frutas y no llevar algunas, elegí una docena de naranjas ombligo nacionales y les pedí me pesen un kilo de frutilla “con yapa”, pensando qué bueno que haya empezado la época de frutillas, siempre coincidente con el inicio del invierno. Y observé que también vendían en unas bolsitas la cáscara de naranja seca, tan agradable en el mate mañanero. “¿Y esto comprás de otro y revendés?” le pregunté a doña Brígida, que me miró como sorprendida “nooo qué esperanza, yo pelo las naranjas, a mucha gente le gusta comprar ya listo para tomar, y la cáscara pongo a secar y vendo para el mate”. “Buenísimo –le respondí- y con eso estás haciendo economía circular, aprovechando todo de la fruta”… Me miró detenidamente, más tarde deduje que seguramente buscando algún gesto de burla en mi rostro, y al sacarse la duda al respecto me respondió con total franqueza “y la verdad no sé qué forma ha de tener, pero te quiero regalar uno para tu señora”, entregándome un paquetito en la mano.

Le agradecí mientras pagaba mis compras, y mientras me alejaba pensé en tanta gente laboriosa que se gana el sustento de manera honesta haciendo básicamente todo bien, ofreciendo buenos productos en lugares higiénicos y dando ese extra que es la amabilidad en el trato al cliente, que seguro podría organizarse y trabajar en forma legal con un poco de asesoramiento por parte de los organismos pertinentes. Y también en que, de alguna forma, este tipo de comercio –el comprar y vender en la calle- está muy metido en nuestro sentir asunceno, gente que nos creemos de ciudad, pero como que más bien somos de pueblo grande.