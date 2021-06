¡Jaku’éke, IPS!

Patrón y obrero contratan a Pedro, a quien le dan la responsabilidad de velar por cada centavo del patrimonio de JAKU’ÉKE. Sobre él ponen la responsabilidad de vigilar el buen uso de cada moneda, repartir proporcionalmente ganancias sin saquear los fondos para inversión, que no falte dinero para salarios, hacer proyecciones para que el negocio tenga futuro.

Un buen día Pedro descubre que algunos empleados infieles de JAKU’ÉKE están robando los escasos fondos de la despensita. Su alerta ayuda a descubrir la fuga de una chorrera de plata y vuelven a subir las ganancias que iban bajando. Simultáneamente, después de sumar, restar y enterarse de amenazas externas, Pedro advierte que la modesta despensa podría quedarse sin ningún centavo. Avisa nuevamente de inmediato, pero… contra todo lo esperado, el socio patrón pide el despido del administrador mientras el socio obrero mira cómo se destripa su sueño.

Salvando las distancias, el monto del dinero y los actores (y autores), esto pasó con la destitución de Pedro Halley del IPS. No lo sacaron por no pagar a obreros suspendidos, por hacer mal los cálculos, por no usar los 100 millones de dólares que el gobierno entregó (como parte de una deuda mayor). Las gravísimas sospechas apuntan a que los eternos poderosos cobraron una doble factura: la primera porque Halley delató –sin dar nombres– negocios que hacían figurar empleados como suspendidos y le hacían pagar a IPS el salario. La segunda, por haber contado que el dinero de IPS se podría esfumar como el de la despensa JAKU’ÉKE detrás de una acción legal.

¡Destituido por denunciar! Las autoridades actuales de la previsional y el empresariado olvidaron que cuando más inútil estaba el Gobierno para auxiliar con operativos mendicantes, el equipo de Halley se organizó y acudió con los primeros pagos para miles de obreros que se quedaron en la calle.

Estamos hartos del sector público que nos devora, pero también estamos hastiados de algunos del privado que viven del trabajo de los demás y encima nos discursean sobre buenas prácticas: el vivo vive del tonto, y el tonto, de su trabajo. Cual Salomé de la Biblia, pidieron la cabeza de Halley, la cortaron, la pusieron sobre una bandeja de plata y bailaron al ritmo de un miserable comunicado de la Feprinco. JAKU’ÉKE, Paraguay.

