¿Por qué hay corrupción en la política y cómo cambiarlo?

Durante diez años me tocó ocupar una banca en la Cámara de Diputados del Paraguay y quizás traicionado por mi juventud y la consecuente ingenuidad, trabajé duramente para que los proyectos de ley que sostuvieran proyectos de política pública de inserción social, mejoramiento de la calidad de vida y de reducción de la pobreza, de generalización y excelencia en la educación pública se hicieran realidad. No solo no encontré apoyo sino que recibí golpes, agravios, insultos y calumnias en dicho proceso.

Los cinco primeros años me demostraron que todo lo que yo creía que era “bueno” no era viable.

Recién luego de estos años de duro aprendizaje empecé a comprender que todas las personas que estaban allí sentadas, eran el mejor proyecto de vida de lo que ellos mismos podrían ser.

Muchos de ellos, desde hijos de humildes campesinos a herederos de viejos caudillos de la época de la dictadura y algunos bienintencionados ciudadanos que llegaron por una u otra vía, desarrollaron en su liderazgo el nivel de excelencia que podían.

A la luz de la opinión pública –u opinión publicada– ridiculizados como ignorantes, primarios, cavernícolas, corruptos y hasta narcotraficantes, no parecían nunca acusar recibo de tales acusaciones.

Seguían votando en contra de “los intereses de la mayoría” y en las sucesivas elecciones, sin embargo, tenían gran éxito electoral cosechando victorias de sus movimientos en sus ciudades y departamentos. Algo no funcionaba en mi lógica.

En el año 2004 un querido amigo mío que nos dejó muy tempranamente, Gerard Le Chevalier escribió un artículo maravilloso que llamó Se buscan políticos honestos para sociedades corruptas.

En una de sus frases más memorables de aquel breve pero importantísimo aporte decía: “El éxito de una persona en un cargo depende fundamentalmente de los criterios para contratarla. Mientras los requisitos de nuestras sociedades para sus políticos sean la mentira, la corrupción, el oportunismo, el clientelismo, el populismo y la demagogia, no debería sorprendernos que así sean los postulantes”.

La ambición en sí no es mala hasta que nos preguntamos: ¿para qué queremos el poder? Cuando dos o más ambiciones salen a jugar al campo y se confrontan, sacan de nosotros lo peor y lo mejor, de acuerdo a las circunstancias en que vivimos y los valores que superponemos ante cada desafío.

Pero, ¿acaso no hacemos lo mismo en nuestras casas? ¿Somos realmente honestos en el manejo de nuestras familias? ¿Somos realmente honestos en el manejo de nuestras empresas? ¿Pagamos todas las cargas sociales de nuestros empleados? ¿No intrigamos en nuestro lugar de trabajo para lograr un ascenso? ¿Cuidamos a nuestros hijos como nuestro mayor tesoro, educándolos en los valores cívicos? ¿No mentimos en nuestro trabajo al esconder ganancias, eludir o evadir impuestos? ¿No hemos pagado una coima para agilizar un trámite incluso en el colegio o universidad de nuestros hijos?

La conclusión a la que he llegado es que hemos estado equivocados todos estos años, los “buenos” políticos (y digo así porque en las decisiones políticas siempre habrá buenos o malos, no importa el propósito sino los beneficiarios o perjudicados de nuestras decisiones), los organismos de cooperación internacional, los organismos multilaterales de crédito, nuestras conferencias episcopales, nuestros gremios empresariales.

Hablamos mucho con personas que piensan igual que nosotros. Aplaudimos y volvemos felices a nuestras casas porque hemos encontrado a gente que “me demostró que tengo razón”.

Sin embargo no hablamos con “los otros”. Sí. Así como suena. Al que falsificó su tesis doctoral para llegar a ser ministro, al que financió su campaña con dinero del narco, a quien benefició a la constructora de su socio o entregó los juicios del estado a su bufete. Es difícil cambiar una sociedad si no los incluimos en el debate.

¿Por qué? Porque la política ha sido para muchos la forma de vivir y de servirse del Estado porque — entendámoslo de una vez — para mucha gente, no ha existido otro “modelo de vida que no sea esa.

No todos tuvimos la suerte de crecer en los valores cívicos o cristianos. ¿Acaso creemos que haciendo reuniones entre quienes apoyamos proyectos de cooperación convenceremos a los corruptos que esconden su dinero para que los dejen en sus países para que sirvan a los más pobres? Eso es una picardía imperdonable.

Esta acción política no es sólo para los políticos, sino para todos los ciudadanos, como dice Fernando Savater:

“Es por esto que alarma oír hablar de lo malos que son los políticos, de lo corruptos que son, y uno dice: Querrá usted decir que nos pasa a todos, porque si los políticos son corruptos, lo son porque nosotros dejamos que lo sean, porque fracasamos en nuestra propia tarea política que es el elegirles, sustituirles, controlarles, vigilarles, y en último término, presentarnos como candidatos, como una mejor alternativa frente a ellos. Si eso no lo hacemos, efectivamente los políticos seguirán siendo unos corruptos; y lo seremos todos, todos los políticos dentro de un país, porque todos en una democracia somos políticos, y no hay más remedio que serlo”.

La corrupción seguirá existiendo hasta que decidamos enfrentarla cara a cara. Y esa cara será la de un ciudadano. Igual a nosotros. Quizás hasta mejor. Mientras no lo hagamos, no cambiará mucho.

