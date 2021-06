Los ciudadanos invisibles

En algunos casos, su presencia nos pasa absolutamente desapercibida, y en otras, como cuando terminamos de estacionar y se acercan a pedir la “contribución” de rigor, podemos sentirnos molestos o resignarnos ante el problema, pero ya no podemos fingir que no los vemos. Sentimos en ocasiones que constituyen un peligro, o por lo menos que forman parte de la inseguridad generalizada. A veces, las menos, los llegamos a conocer, saber sus nombres y eventualmente tomar conciencia de su situación. Por diferentes razones, propias de la forma de ser de cada uno de nosotros, de pronto una de estas personas puede llegar a caernos bien o a ganarse nuestra simpatía, y colaboramos con ellos de manera usual.

Muchos son niños aún, lo que hace más triste su realidad; no se puede precisar el porcentaje de mujeres y hombres, o la franja etaria, que es muy disímil. Algunos tienen discapacidades físicas y hasta intelectuales, aunque la mayoría se valen de sus propios medios físicos y ciertas habilidades para, sencillamente, sobrevivir.

Son las personas más pobres de nuestra sociedad, los que habitan y engrosan año tras año los cinturones de pobreza de la capital y algunas otras ciudades, los indígenas relegados por siglos que jamás se sobrepusieron a la condición de siervos impuesta por los jesuitas, comiendo los restos fuera de las reducciones, los desposeídos como los llamaba Perón, los campesinos que vendieron sus tierras pensando en poder huir de la pobreza endémica de dimensiones culturales centenarias y dejaron la marginalidad rural para encontrarse con otra marginalidad más dura que los ubica como absolutos analfabetos funcionales dentro de una sociedad que no los comprende y con un esquema político corrupto que los utiliza.

Según los últimos censos realizados, la población paraguaya en estado de pobreza representa el 23,5% del total de los habitantes del país, por lo que de un universo de 7.353.038 habitantes podemos inferir que 1.717.964 paraguayos están en situación de pobreza. Las explicaciones en relación a qué determina o cómo afecta a este extracto social tal condición es extensa, pero básicamente podemos decir que están obligados a hacer lo que sea para llevar diariamente el sustento a sus hogares. De estas personas, por razones de edad (menores y ancianos), sexo (niñas y mujeres) y origen étnico (indígenas principalmente), 206.160 se encuentran enmarcadas en la llamada vulnerabilidad extrema; y otro dato importante es que en el extremo del índice de pobreza está la pobreza extrema, que en nuestro país es de aproximadamente el 9,8%, que representa 730.000 paraguayos indigentes que pasan hambre.

Los motivos de la pobreza son muchos y se remontan a los principios mismos de la constitución de la sociedad paraguaya, pero también el combate a la pobreza lo hace, aunque no con demasiado énfasis ni eficacia en nuestro país. Bajo presupuesto para educación –en primer lugar- porque la clase política sabe que un pueblo educado es un pueblo pensante, pésima política agraria y una permisividad brutal ante el latifundismo improductivo, la corrupción generalizada, falta de un sistema alternado de gobierno a causa de la carencia absoluta de oposición genuina (¿dónde se ha visto que un partido de doctrina liberal se alíe a un movimiento de izquierda?) y muchos más, contribuyen a que nuestro país, con más de 400 mil kilómetros cuadrados, tierra fértil, poca población, riqueza hídrica incalculable (somos el país más irrigado del mundo), no pueda corregir las asimetrías socioeconómicas ni acortar la brecha entre clases.

En sociología, la “invisibilización” consiste en la actitud humana de no ver lo que nos resulta incómodo, de pasar por alto aquello que nos saca de nuestra zona de confort interior; un horrible mecanismo de defensa de gran parte de la sociedad ante aquellos problemas de los que se sabe parte, en vez de ocuparse de ser o contribuir a la solución, y así miramos a un costado cuando un niño nos pide monedas en el semáforo, una persona con discapacidad motriz no tiene por dónde bajar de la vereda a la calle o los indígenas copan una plaza histórica en el centro. Ojos que no ven, corazón que no siente, siendo apropiado citar algunos versos de la canción Monsieur Cellophane en los que el payaso refería a la tristeza que lo embargaba ante el indignante vacío que le hacía la sociedad, y en especial una dama:

Debería haber sido mi nombre/Señor Celofán

Porque puedes mirar a través mío/Caminar junto a mí

Y nunca saber que estoy allí

Así lo digo/Señor Celofán

Debería haber sido mi nombre

Ya que ni yo sé si estoy allí.

Abramos los ojos y dejemos de ser una sociedad hipócrita en la que votamos a políticos que acaban de cerrar campañas en las que recorrieron barrios de cuyos pobladores no se van a ocupar más adelante, dejemos de sentirnos cómodos depositando el equivalente a un dólar en la ofrenda de nuestra iglesia y asumamos en cambio compromisos con organizaciones sociales serias colaborando mensualmente con ellas, dejemos de llenarnos el pecho con consignas como “raza guaraní” cuando no hay una sola institución pública con un sistema de inserción laboral para indígenas. La realidad no es linda siempre, así como la verdad no es cómoda, pero mirando de frente los problemas y sacándolos a la luz será la forma y el principio de mejoras que harán a la sociedad paraguaya más justa, más equitativa y más humana.