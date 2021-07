¡Suelten las vacunas!

A Martín le tocaba vacunarse este fin de semana. Martín falleció hace 26 días.

Murió igual que más de 13.000 compatriotas hombres y mujeres que no llegaron a tiempo; ni hablar del personal de salud que murió sin ser vacunado. Los impasibles tecnócratas dirán que así nomás es la vida, una ruleta que le puede tocar a cualquiera. Sin embargo, en el mundo estadístico, la probabilidad de que uno suba a esa ruleta y muera es mucho más alta si no está vacunado.

Esta semana se conoció el mapa de inmunización del continente americano. Paraguay es el penúltimo peor país, porcentualmente, de todas las Américas. Peor que nosotros solo Venezuela. Mejor que nosotros, ¡todos!.

Cuando en febrero empezaron a llegar las minúsculas partidas de vacunas, todos entendimos que debíamos asegurar la vida de los más vulnerables: exceptuando algunos avivados, el pueblo entero tragó saliva y siguió esperando, muerto de miedo.

Ahora dicen que en este mes cambiará el escenario. Que llegará una importante “cooperación internacional” (un eufemismo para las mendicantes vacunas) y que vendrían además otros importantes lotes comprados. Y he aquí que cuando parecieran encontrar la brújula, se vuelven a perder en el caos.

SI aseguran que habrá más de 2.000.000 de dosis. SI el propio gobierno admite que las personas registradas no llegan ni a la mitad de lo esperado… ¿por qué vuelven a aparecer las mismas humillantes restricciones, condiciones y limitaciones? Si faltan dos días para cumplir la edad, no puede vacunarse. Si la terminación de la cédula no es la misma, vuelva otro día. Si se vacunó en Pilar, no puede vacunarse en Villa Elisa. Si no se vacunó cuando le tocaba, vuelva el otro mes.

Cual dioses de algún Olimpo, burócratas que erraron en las estrategias y aprovisionamiento de vacunas abusan peligrosamente del poder de sus decisiones. Las variantes más contagiosas del covid ya nos rodean: no hemos terminado de enterrar nuestros muertos de la primera ola cuando podríamos empezar a sepultar a los nuevos. Es URGENTE vacunar a la mayor cantidad de seres humanos en el menor tiempo posible y sin patéticas restricciones. Hay paraguayos y paraguayas que están dispuestos a poner el hombro… y el brazo para recibir vida, ¡guardar vacunas será más criminal que no haberlas traído a tiempo!

mabel@abc.com.py