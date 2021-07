Desanimar a los honestos

El “triunfo” de los procesados Zacarías Irún y Rodolfo Friedmann, junto con Sixto Pereira, se tomó como una derrota del cartismo. La única derrotada fue la decencia, como otras veces.

Hemos llegado a un punto tal de descomposición moral que poco importa la conducta delictiva, en este caso, de los senadores nombrados. La idea es: “si le castigamos a este ladrón, le hacemos un favor a Cartes o Mario Abdo, a Efraín Alegre o Blas Llano”. Desde la ética es exactamente al revés. Si a los movimientos políticos se les alivian de delincuentes, gana el sector, gana el partido, gana el país. Por este camino del castigo, se podría llegar al ideal de un Parlamento respetable.

No es concebible que estemos bajo la dictadura de una mayoría circunstancial que actúa conforme a su conveniencia del momento. El efecto inmediato del “blanqueo” es más “blanqueo”, más delincuencia.

Con tanta permisividad se alienta más aún a los malhechores a buscar amparo en el Parlamento, así como en la antigüedad se buscaba refugio en los templos para huir de la justicia.

Esa mayoría que mandó al archivo el pedido de castigo ¿no piensa, no quiere, no desea, ser parte de una Cámara parlamentaria limpia? ¿No procura el privilegio de ser respetada, admirada, elogiada? Esos legisladores ¿No quieren que se pronuncien sus nombres con deferencia? ¿No les duele aparecer cada día en los medios por sus malas acciones? ¿No piensan en sus hijos, en el resto de la familia? ¿Les resulta cómodo chulear a la justicia desde su inmunidad parlamentaria que la convierten en impunidad?

Javier Zacarías Irún (ANR) soporta –bastante bien– un proceso por millonarios desvíos de dinero de la Municipalidad de Ciudad del Este. La investigación fiscal acumuló muchas pruebas en contra del senador que demuestran su participación en los hechos delictivos que le habrían facilitado una inmensa fortuna la que, a su vez, pueden haberle permitido conseguir el “blanqueo” de la justicia, de “su” justicia, de esa que sostiene la balanza para inclinarla de un lado u otro según el cliente.

Rodolfo Friedmann (ANR) está acusado de fraude en las licitaciones de la merienda escolar cuando era gobernador del Guairá. ¡Merienda escolar! ¡Tal vez la única comida del día de muchos niños!

Sixto Pereira (Frente Guasu) sin proceso judicial, fue grabado buscando, al parecer, excedentes de tierra para entregárselos a agricultores de su sector.

El problema no termina con el “blanqueo”. En la discusión se escucharon airadas protestas por el resultado que se veía venir. No hubo sorpresa, salvo la que se escapó de Pedro Santa Cruz (PDP), que justificó su voto a favor de los cuestionados colegas con este argumento de antología: Si Zacarías Irún y Friedmann dejan sus bancas, éstas serán ocupadas por los suplentes que darán mayoría al cartismo. Pero he aquí que la comedia grotesca culmina con brillantez: Los suplentes parecen ser iguales o peores que los titulares. Uno tiene vínculos con el narcotráfico y el otro con denuncias de corrupción cuando ocupó un cargo público.

No es el tema moral la preocupación del senador Santa Cruz, sino que podrían dar mayoría al cartismo. Tampoco tiene consistencia porque los políticos se mueven de un movimiento a otro. Justamente Zacarías Irún y Friedmann son un acabado ejemplo.

La sesión del martes podría encender la aspiración incontrolable de los delincuentes y desanimar a los honestos.